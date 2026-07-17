Χρήστος Τζόλης: Το παιδί-θαύμα και η διαδρομή από την Δόξα Πενταλόφου στην Άρσεναλ με 40.000.000 ευρώ!
Χρήστος Τζόλης: Το παιδί-θαύμα και η διαδρομή από την Δόξα Πενταλόφου στην Άρσεναλ με 40.000.000 ευρώ!
Το μαγικό ταξίδι ενός αγοριού από την Θεσσαλονίκης που δεν τα βρήκε όλα ρόδινα, αλλά απέδειξε πρώτα στον ΠΑΟΚ και μετά στην Μπριζ ότι είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα
Όταν ο Πέτρος Τζόλης και η σύζυγός του Αντιγόνη, αποφάσισαν να αφήσουν το χωριό Δρόβιανη στην Βόρειο Ήπειρο στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, δεν γύρισαν να κοιτάξουν πίσω. Αλλά μόνο μπροστά.
Οι γονείς του Χρήστου Τζόλη ήταν από τους πρώτους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου που ήρθαν στην Ελλάδα και επέλεξαν την Θεσσαλονίκη για να στήσουν μια νέα ζωή γι’ αυτούς και τα παιδιά τους.
Τότε δεν φανταζόντουσαν ότι ο Χρηστάκης όπως τον φώναζαν συχνά-πυκνά θα εξελισσόταν μέσα από μια ιδιαίτερη διαδρομή σε έναν εξαιρετικό όσο και περιζήτητο σέντερ φορ.
Έναν φορ για τον οποίο η πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ έδωσε 40.000.000 ευρώ στην Βελγική Μπριζ, την ομάδα με την οποία οι 22χρονος επιθετικός έβγαλε μάτια τις δύο τελευταίες σεζόν, προκειμένου να τον αποκτήσει.
Η ιστορία του θυμίζει ένα παραμύθι που ξεκίνησε από την Δόξα Πενταλόφου όταν ήταν παιδάκι, συνέχισε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, μετά ήρθε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα και ακολούθως η πρώτη φορά Premier League με την μεταγραφή του στη Νόριτς.
Κάπου εκεί το παραμύθι γι’ αυτό το παιδί-θαύμα όπως το είχαν αποκαλέσει όταν έβαλε δύο φοβερά γκολ με την παιδική ακαδημία του ΠΑΟΚ εναντίον της αντίστοιχης Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, θα γίνει ευτυχώς μόνο για λίγο, στενόχωρο.
Ξεχώριζε όπως η μύγα μέσα στο γάλα από τους συμπαίχτες του, γι΄ αυτό με συνοπτικές διαδικασίες ο Πουρλιοτόπουλος τον υπογράφει στον δικέφαλο του Βορρά.
Οι γονείς του Χρήστου Τζόλη ήταν από τους πρώτους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου που ήρθαν στην Ελλάδα και επέλεξαν την Θεσσαλονίκη για να στήσουν μια νέα ζωή γι’ αυτούς και τα παιδιά τους.
Τότε δεν φανταζόντουσαν ότι ο Χρηστάκης όπως τον φώναζαν συχνά-πυκνά θα εξελισσόταν μέσα από μια ιδιαίτερη διαδρομή σε έναν εξαιρετικό όσο και περιζήτητο σέντερ φορ.
Έναν φορ για τον οποίο η πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ έδωσε 40.000.000 ευρώ στην Βελγική Μπριζ, την ομάδα με την οποία οι 22χρονος επιθετικός έβγαλε μάτια τις δύο τελευταίες σεζόν, προκειμένου να τον αποκτήσει.
Η ιστορία του θυμίζει ένα παραμύθι που ξεκίνησε από την Δόξα Πενταλόφου όταν ήταν παιδάκι, συνέχισε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, μετά ήρθε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα και ακολούθως η πρώτη φορά Premier League με την μεταγραφή του στη Νόριτς.
Κάπου εκεί το παραμύθι γι’ αυτό το παιδί-θαύμα όπως το είχαν αποκαλέσει όταν έβαλε δύο φοβερά γκολ με την παιδική ακαδημία του ΠΑΟΚ εναντίον της αντίστοιχης Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, θα γίνει ευτυχώς μόνο για λίγο, στενόχωρο.
Από την Δόξα στον ΠΑΟΚΌταν ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος-παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και μετέπειτα σκάουτερ του ΠΑΟΚ-είδε το 2010 τον 8χρονο τότε Χρήστο Τζόλη να παίζει στην Δόξα Πενταλόφου, κατάλαβε αμέσως ότι αυτό το παιδί ήταν κάτι ξεχωριστό.
Ξεχώριζε όπως η μύγα μέσα στο γάλα από τους συμπαίχτες του, γι΄ αυτό με συνοπτικές διαδικασίες ο Πουρλιοτόπουλος τον υπογράφει στον δικέφαλο του Βορρά.
Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν πλήρωσαν τίποτε για την μεταγραφή του μικρού αλλά θα σταθούν δίπλα στην οικογένεια του Τζόλη και θα την έχουν από κοντά.
Όταν η ομάδα Κ12 ταξιδεύει στην Ισπανία για να παίξει με την αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα, ο μικρός θα κάνει ένα φοβερό παιχνίδι και θα πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ, φορώντας το Νο 9 στην πλάτη.
Κάποια στιγμή θα φύγει οικογενειακώς για την Γερμανία αφού οι γονείς του αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον για τον 13χρονο πλέον Χρήστο και τον μεγαλύτερο αδερφό του, αλλά ο προπονητής Άγγελος Ζαζόπουλος κρατάει την πόρτα του ΠΑΟΚ ανοιχτή.
Στην Γερμανία θα παίξει σε διάφορες ομάδες ενώ είχε κάνει πολλούς να τον κοιτάξουν στο τουρνουά Lennart Johansson, όταν σε 5 παιχνίδια σκόραρε 11 γκολ.
Όταν το 2018 η οικογένεια επιστρέφει στην Ελλάδα ο Τζόλης επανέρχεται στην ομάδα Κ17 του δικεφάλου του Βορρά όπου αναδεικνύεται σε ηγέτη της σκοράροντας 29 γκολ σε 25 ματς.
Παρότι μικρότερος μετακινείται άμεσα στην Κ19 και κατόπιν στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, όπου ντεμπουτάρει στις 7 Ιουνίου του 2020, στα πλέι οφ του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό.
Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς σκοράρει δύο γκολ και δίνει μια ασίστ στο ματς της ομάδας του με την Τουρκική Μπεσίκτας, δίνοντας της την πρόκριση στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League.
Το όνομά του αρχίζει να συζητιέται, οι εμφανίσεις του πάνε από το καλό στο καλύτερο και το καλοκαίρι του 2021 οι σειρήνες της Premier League τον καλούν.
Η Νόριτς δίνει 11.000.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ αφού ο προπονητής της Ντάνιελ Φάρκε πιστεύει πολύ στις τρομερές δυνατότητες του Τζόλη, όμως η μεταγραφή δεν εξελίχθηκε καλά.
Η φιλοσοφία του πάντως δεν βοήθησε την Νόριτς να αποφύγει τον υποβιβασμό στην Championship, όπου τα πράγματα για τον Τζόλη θα γίνουν πιο δύσκολα.
Όπως έχει πει ο ίδιος, όταν του είπαν ότι θα αγωνίζεται πλέον με την 2η ομάδα «την πρώτη φορά που έπαιξα ένιωσα τεράστια απογοήτευση. Ήταν το χαμηλότερο σημείο της πορείας μου».
Η οικογένεια και ο μάνατζερ πέφτουν πάνω του και τον στηρίζουν ψυχολογικά μέχρι να φύγει από την Νόριτς και να βρει την επόμενη στάση της διαδρομής του.
Τα επόμενα χρόνια χρόνια έπαιξε δανεικός αρχικά στην Ολλανδική Τβέντε που δεν έκανε κάτι σπουδαίο και ακολούθως στην Γερμανική Φορτούνα Ντίσελντορφ, όπου όχι απλώς έβγαλε μάτια αλλά ολοκλήρωσε την σεζόν 2023-24 ως πρώτος σκόρερ στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.
Η γερμανική ομάδα ενεργοποιεί την ρήτρα αγοράς του και τον παίρνει από την Νόριτς με μόλις 3.000.000 ευρώ, ενώ λίγους μήνες μετά τον παραχωρεί στην Βελγική Κλαμπ Μπριζ έναντι 5.600.000 ευρώ.
Στην πρώτη του σεζόν το 2024-25 μετράει 21 γκολ και 16 ασίστ, ενώ φέτος σταμάτησε στα 22 γκολ και 29 ασίστ, σε μια χώρα όπου οι σκάουτερ πηγαίνουν συχνότατα, επειδή «βγάζει» συχνά νέους παίχτες.
Η πρόταση της Άρσεναλ να τον αγοράσει με 40.000.000 ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ ήταν η απόλυτη δικαίωση και το κερασάκι στην τούρτα για τον 24χρονο επιθετικό, που έγινε απλά η ακριβότερη μεταγραφή έλληνα παίχτη στο εξωτερικό.
Όταν η ομάδα Κ12 ταξιδεύει στην Ισπανία για να παίξει με την αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα, ο μικρός θα κάνει ένα φοβερό παιχνίδι και θα πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ, φορώντας το Νο 9 στην πλάτη.
Κάποια στιγμή θα φύγει οικογενειακώς για την Γερμανία αφού οι γονείς του αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον για τον 13χρονο πλέον Χρήστο και τον μεγαλύτερο αδερφό του, αλλά ο προπονητής Άγγελος Ζαζόπουλος κρατάει την πόρτα του ΠΑΟΚ ανοιχτή.
Στην Γερμανία θα παίξει σε διάφορες ομάδες ενώ είχε κάνει πολλούς να τον κοιτάξουν στο τουρνουά Lennart Johansson, όταν σε 5 παιχνίδια σκόραρε 11 γκολ.
Όταν το 2018 η οικογένεια επιστρέφει στην Ελλάδα ο Τζόλης επανέρχεται στην ομάδα Κ17 του δικεφάλου του Βορρά όπου αναδεικνύεται σε ηγέτη της σκοράροντας 29 γκολ σε 25 ματς.
Παρότι μικρότερος μετακινείται άμεσα στην Κ19 και κατόπιν στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, όπου ντεμπουτάρει στις 7 Ιουνίου του 2020, στα πλέι οφ του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό.
Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς σκοράρει δύο γκολ και δίνει μια ασίστ στο ματς της ομάδας του με την Τουρκική Μπεσίκτας, δίνοντας της την πρόκριση στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League.
Το όνομά του αρχίζει να συζητιέται, οι εμφανίσεις του πάνε από το καλό στο καλύτερο και το καλοκαίρι του 2021 οι σειρήνες της Premier League τον καλούν.
Η Νόριτς δίνει 11.000.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ αφού ο προπονητής της Ντάνιελ Φάρκε πιστεύει πολύ στις τρομερές δυνατότητες του Τζόλη, όμως η μεταγραφή δεν εξελίχθηκε καλά.
Τα δύσκολα και η εκτόξευσηΟ Φάρκε απολύεται μετά από τρεις μήνες και ο Ντιν Σμιθ που ανέλαβε την ομάδα, έχει διαφορετική φιλοσοφία και «παρκάρει» τον νεαρό φορ στον πάγκο.
Η φιλοσοφία του πάντως δεν βοήθησε την Νόριτς να αποφύγει τον υποβιβασμό στην Championship, όπου τα πράγματα για τον Τζόλη θα γίνουν πιο δύσκολα.
Όπως έχει πει ο ίδιος, όταν του είπαν ότι θα αγωνίζεται πλέον με την 2η ομάδα «την πρώτη φορά που έπαιξα ένιωσα τεράστια απογοήτευση. Ήταν το χαμηλότερο σημείο της πορείας μου».
Η οικογένεια και ο μάνατζερ πέφτουν πάνω του και τον στηρίζουν ψυχολογικά μέχρι να φύγει από την Νόριτς και να βρει την επόμενη στάση της διαδρομής του.
Τα επόμενα χρόνια χρόνια έπαιξε δανεικός αρχικά στην Ολλανδική Τβέντε που δεν έκανε κάτι σπουδαίο και ακολούθως στην Γερμανική Φορτούνα Ντίσελντορφ, όπου όχι απλώς έβγαλε μάτια αλλά ολοκλήρωσε την σεζόν 2023-24 ως πρώτος σκόρερ στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.
Η γερμανική ομάδα ενεργοποιεί την ρήτρα αγοράς του και τον παίρνει από την Νόριτς με μόλις 3.000.000 ευρώ, ενώ λίγους μήνες μετά τον παραχωρεί στην Βελγική Κλαμπ Μπριζ έναντι 5.600.000 ευρώ.
Στην πρώτη του σεζόν το 2024-25 μετράει 21 γκολ και 16 ασίστ, ενώ φέτος σταμάτησε στα 22 γκολ και 29 ασίστ, σε μια χώρα όπου οι σκάουτερ πηγαίνουν συχνότατα, επειδή «βγάζει» συχνά νέους παίχτες.
Η πρόταση της Άρσεναλ να τον αγοράσει με 40.000.000 ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ ήταν η απόλυτη δικαίωση και το κερασάκι στην τούρτα για τον 24χρονο επιθετικό, που έγινε απλά η ακριβότερη μεταγραφή έλληνα παίχτη στο εξωτερικό.
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