Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 5η θέση η Βασιλική Αλεξανδρή στο τεχνικό σόλο, 6η η Εθνική ομάδα, στην 11η θέση ο Κυνηγάκης στα 10 χιλιόμετρα
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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου Καλλιτεχνική κολύμβηση Άλκης Κυνηγάκης

Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 5η θέση η Βασιλική Αλεξανδρή στο τεχνικό σόλο, 6η η Εθνική ομάδα, στην 11η θέση ο Κυνηγάκης στα 10 χιλιόμετρα

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Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 5η θέση η Βασιλική Αλεξανδρή στο τεχνικό σόλο, 6η η Εθνική ομάδα, στην 11η θέση ο Κυνηγάκης στα 10 χιλιόμετρα
Την 5η θέση στον Τελικό του Τεχνικού Σόλο, στο 38ο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου Ανδρών - Γυναικών, κατέλαβε η Βασιλική Αλεξανδρή, στο Παρίσι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στην καλλιτεχνική κολύμβηση έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια στην εκτέλεση του προγράμματός της, με θέμα χορογραφίας «l' Alegria» και βαθμολογήθηκε με 243,8917 β., που την κατέταξαν 5η ανάμεσα στις 16 αθλήτριες που πήραν μέρος στο αγώνισμα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανίδα Ίρις Τίο Κάσας με 263,6250 β., το ασημένιο η Λευκορωσίδα Βασιλίνα Κχαντόσκα με 263,3817 και το χάλκινο η Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ με 258,0400 β.


Στο ομαδικό, στο τεχνικό πρόγραμμα η Εθνική ομάδα κατέλαβε την 6η θέση με 270.7375 βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία (αγωνίζεται ως ανεξάρτητη χώρα) με 303.2467β., το ασημένιο η Ισπανία με 296.4299 και το χάλκινο η Ιταλία με 284.6725β.

Στην μαραθώνια κολύμβηση, ο Άλκης Κυνηγάκης στην 5η του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έκανε την προσπάθεια του στα νερά του Σηκουάνα και τελικά τερμάτισε στην 11η θέση στον αγώνα 10χλμ.

Μέσα στην 20άδα ήταν στα μισά του αγώνα όπου συμμετείχαν συνολικά 34 κολυμβητές. Στα 5.600μ πέρασε ως 7ος με 1:04.31.2 αλλά στα 6.900μ έπεσε στην 16η θέση με 1:19.16.8. Ήταν 15ος στα 9.400μ με 1:48.25.8, στα τελευταία μέτρα έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε και τερμάτισε στην 11η θέση με επίδοση 1:56:05.4.

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Με εντυπωσιακό φίνις το μεγάλο φαβορί, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο (2021) και εννέα φορές πρωταθλητής κόσμου, ο Γερμανός, Φλόριαν Γουέλμπροκ νίκησε με χρόνο 1:55.18.3. 

Άφησε δεύτερο τον Ούγγρο, Νταβίντ Μπέτλεχεμ με 1:55.20.5 ενώ τρίτος τερμάτισε ο επίσης Γερμανός, Ολιβερ Κλέμετ 1:55.24.8.

Στα 10 χιλιόμετρα των γυναικών, η Γεωργία Μακρή κατέλαβε την 20η θέση με 2:12.58.1. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ταντεούτσι από την Ιταλία με 2:07:49.9, το ασημένιο η Φάρκας από την Ουγγαρία με 2:07:59.6 και το χάλκινο η Καπόνι από την Ιταλία με 2:08:03.4.

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