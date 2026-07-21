Ισπανοί προσπάθησαν να κάψουν τη φανέλα του Μέσι, δεν τα κατάφεραν και τελικά την έσκισαν, δείτε βίντεο
Ισπανοί προσπάθησαν να κάψουν τη φανέλα του Μέσι, δεν τα κατάφεραν και τελικά την έσκισαν, δείτε βίντεο
Οπαδοί των παγκόσμιων πρωταθλητών αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο σε πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ
Ο Λιονέλ Μέσι δεν είναι σε όλους αγαπητός. Ειδικά στους Ισπανούς (που δεν είναι Μπαρτσελόνα φυσικά), μια και η Αργεντινή ήταν η μεγάλη αντίπαλος στον τελικό του Μουντιάλ.
Κυρίως έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς.
Υπήρξε ένταση, ειδικά προς το τέλος του 90λεπτου αλλά και την παράταση.
Ορισμένοι οπαδοί της Εθνικής Ισπανίας αντέδρασαν όχι και τόσο κόσμια κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τίτλου.
Έβριζαν τον Μέσι και προσπάθησαν να κάψουν μια φανέλα με το όνομά του. Αν και το προσπάθησαν αρκετά, τελικά δεν τα κατάφεραν.
Επομένως, πήγαν στην επόμενη λύση, που ήταν να σκίσουν τη φανέλα. Τα κατάφεραν και ακολούθησαν πανηγυρισμοί και για αυτό.
Κυρίως έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς.
Υπήρξε ένταση, ειδικά προς το τέλος του 90λεπτου αλλά και την παράταση.
Ορισμένοι οπαδοί της Εθνικής Ισπανίας αντέδρασαν όχι και τόσο κόσμια κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τίτλου.
Έβριζαν τον Μέσι και προσπάθησαν να κάψουν μια φανέλα με το όνομά του. Αν και το προσπάθησαν αρκετά, τελικά δεν τα κατάφεραν.
Επομένως, πήγαν στην επόμενη λύση, που ήταν να σκίσουν τη φανέλα. Τα κατάφεραν και ακολούθησαν πανηγυρισμοί και για αυτό.
Cuando tenés tanto aura el fuego no te quema. pic.twitter.com/GyeQXt14bh— @ScaLeonidas (@Papa_Scaloni) July 21, 2026
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