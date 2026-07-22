Τράπεζα της Ελλάδος: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο του έτους
Τράπεζα της Ελλάδος: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο του έτους
Ισχυρό ρεύμα από Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ με διψήφια αύξηση εισπράξεων και αφίξεων τον Μάιο
Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2.023,2 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2026 και 3.812,3 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9% τον Μάιο του 2026 και κατά 25,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026.
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,2% τον Μάιο του 2026 και κατά 20,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Ειδικότερα, το α’ πεντάμηνο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 8.569,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.089,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αναλυτικά:
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε σε 3.329,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,7% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 55,1% έναντι του Μαΐου του 2025. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 10,2% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 15,1%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1.653,2 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 14,6%, ενώ μειωμένη κατά 8,8% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 299,7 χιλ. ταξιδιώτες.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 14,6% και διαμορφώθηκε σε 692,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,4% σε 201,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 1,1% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 114,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε άνοδο κατά 25,1% και διαμορφώθηκε σε 520,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,9% σε 126,2 χιλ. ταξιδιώτες.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 8.569,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.089,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,5% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 64,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4.730,8 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 24,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 17,1% και διαμορφώθηκε σε 3.838,6 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 23,8% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 25,5%.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 13,6% και διαμορφώθηκε σε 1.227,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,7% σε 389,2 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 14,2% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 356,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 35,9% και διαμορφώθηκε σε 965,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2,0% σε 454,0 χιλ. ταξιδιώτες.
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,2% τον Μάιο του 2026 και κατά 20,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Ειδικότερα, το α’ πεντάμηνο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 8.569,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.089,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αναλυτικά:
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε σε 3.329,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,7% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 55,1% έναντι του Μαΐου του 2025. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 10,2% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 15,1%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1.653,2 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 14,6%, ενώ μειωμένη κατά 8,8% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 299,7 χιλ. ταξιδιώτες.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 14,6% και διαμορφώθηκε σε 692,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,4% σε 201,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 1,1% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 114,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε άνοδο κατά 25,1% και διαμορφώθηκε σε 520,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,9% σε 126,2 χιλ. ταξιδιώτες.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 8.569,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.089,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,5% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 64,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4.730,8 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 24,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 17,1% και διαμορφώθηκε σε 3.838,6 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 23,8% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 25,5%.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 13,6% και διαμορφώθηκε σε 1.227,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,7% σε 389,2 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 14,2% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 356,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 35,9% και διαμορφώθηκε σε 965,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2,0% σε 454,0 χιλ. ταξιδιώτες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα