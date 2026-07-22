Η Μαρκό προσπαθεί για το colpo grosso με τον Ελ Αραμπί
SPORTS
Μαρκό Γιουσέφ Ελ Αραμπί Super League 2

Η Μαρκό προσπαθεί για το colpo grosso με τον Ελ Αραμπί

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Ελλάδα καθώς βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στη Μαρκό

Η Μαρκό προσπαθεί για το colpo grosso με τον Ελ Αραμπί
Η Μαρκό προχωρά δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και δείχνει ότι στοχεύει στην υπέρβαση της ανόδου στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλαμπ βρίσκεται πολύ κοντά σε μία... βόμβα για τα δεδομένα της Superleague 2 καθώς είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο 39χρονος φορ έμεινε ελεύθερος από τη Ναντ με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο αλλά και το Conference League.

Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις της κατηγορίας που αναβαθμίζει σημαντικά το ρόστερ της Μαρκό.

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης