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Η Μαρκό προσπαθεί για το colpo grosso με τον Ελ Αραμπί
Η Μαρκό προσπαθεί για το colpo grosso με τον Ελ Αραμπί
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Ελλάδα καθώς βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στη Μαρκό
Η Μαρκό προχωρά δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και δείχνει ότι στοχεύει στην υπέρβαση της ανόδου στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλαμπ βρίσκεται πολύ κοντά σε μία... βόμβα για τα δεδομένα της Superleague 2 καθώς είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
Ο 39χρονος φορ έμεινε ελεύθερος από τη Ναντ με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο αλλά και το Conference League.
Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις της κατηγορίας που αναβαθμίζει σημαντικά το ρόστερ της Μαρκό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλαμπ βρίσκεται πολύ κοντά σε μία... βόμβα για τα δεδομένα της Superleague 2 καθώς είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
Ο 39χρονος φορ έμεινε ελεύθερος από τη Ναντ με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο αλλά και το Conference League.
Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις της κατηγορίας που αναβαθμίζει σημαντικά το ρόστερ της Μαρκό.
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