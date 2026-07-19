Βίντεο: Όλοι οι τελικοί των Παγκοσμίων Κυπέλλων λίγο πριν τη σέντρα του Ισπανία - Αργεντινή
SPORTS
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026

Βίντεο: Όλοι οι τελικοί των Παγκοσμίων Κυπέλλων λίγο πριν τη σέντρα του Ισπανία - Αργεντινή

Το 23ο Μουντιάλ ρίχνει αυλαία με το μεγαλύτερο ματς και ας θυμηθούμε τους τελικούς από το 1930 έως και το 2022

Βίντεο: Όλοι οι τελικοί των Παγκοσμίων Κυπέλλων λίγο πριν τη σέντρα του Ισπανία - Αργεντινή
UPD:
Ο τελικός του Μουντιάλ είναι το ματς, που μένει πάντα στην ιστορία. 

Όχι μόνο τα γκολ. Αλλά και μια φάση αρκεί από μόνη της για να μπει στο πάνθεον των πιο σημαντικών στιγμών του ποδοσφαίρου. 

Από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 1930 και τον θρίαμβο της Ουρουγουάης έως και τον πρώτο τίτλο μιας εκ των φιναλίστ, της Αργεντινής το 1978. 


Από το εντυπωσιακό 3-1 της Ιταλίας επί της Δυτικής Γερμανίας το 1982, τον Μαραντόνα στο Μεξικό αλλά και τον Εμπαπέ το 2018.


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Μέχρι φυσικά τον θρίαμβο στο Κατάρ για τον Λιονέλ Μέσι και τη δική του Αργεντινή το 2022. Όλες αυτές οι στιγμές, οι τελικοί έχουν μείνει και θα μείνουν για πάντα στην ιστορία. 

UPD:

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