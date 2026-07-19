Τα πανηγύρια του Τσιτσιπά στο συντριβάνι για τον τίτλο που κατέκτησε στο Γκστάαντ, δείτε βίντεο
SPORTS
Γκστάαντ τένις Στέφανος Τσιτσιπάς Σαμπάνια Συντριβάνι

Τα πανηγύρια του Τσιτσιπά στο συντριβάνι για τον τίτλο που κατέκτησε στο Γκστάαντ, δείτε βίντεο

Όπως είναι έθιμο στο συγκεκριμένο τουρνουά ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε μέσα στο συντριβάνι ήπιε σαμπάνια ενώ τον αποθέωσαν τα ball kids της διοργάνωσης

Τα πανηγύρια του Τσιτσιπά στο συντριβάνι για τον τίτλο που κατέκτησε στο Γκστάαντ, δείτε βίντεο
17 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τίτλο μετά από 17 μήνες ξηρασίας στην καριέρα, στο Γκστάαντ της Ελβετίας γιορτάζοντάς το με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που βέβαια είναι έθιμο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. 

Ακολουθώντας την παράδοση του τουρνουά, ο Τσιτσιπάς μπήκε στο συντριβάνι και ήπιε λίγη σαμπάνια, έχοντας γύρω του όλα τα ball kids που τον αποθέωσαν. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής χάρηκε με την ψυχή του αυτόν τον τίτλο, που αναμένεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στην ελίτ. 

17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης