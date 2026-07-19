Τα πανηγύρια του Τσιτσιπά στο συντριβάνι για τον τίτλο που κατέκτησε στο Γκστάαντ, δείτε βίντεο
Τα πανηγύρια του Τσιτσιπά στο συντριβάνι για τον τίτλο που κατέκτησε στο Γκστάαντ, δείτε βίντεο
Όπως είναι έθιμο στο συγκεκριμένο τουρνουά ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε μέσα στο συντριβάνι ήπιε σαμπάνια ενώ τον αποθέωσαν τα ball kids της διοργάνωσης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τίτλο μετά από 17 μήνες ξηρασίας στην καριέρα, στο Γκστάαντ της Ελβετίας γιορτάζοντάς το με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που βέβαια είναι έθιμο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Ακολουθώντας την παράδοση του τουρνουά, ο Τσιτσιπάς μπήκε στο συντριβάνι και ήπιε λίγη σαμπάνια, έχοντας γύρω του όλα τα ball kids που τον αποθέωσαν.
Ο Έλληνας πρωταθλητής χάρηκε με την ψυχή του αυτόν τον τίτλο, που αναμένεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στην ελίτ.
Ακολουθώντας την παράδοση του τουρνουά, ο Τσιτσιπάς μπήκε στο συντριβάνι και ήπιε λίγη σαμπάνια, έχοντας γύρω του όλα τα ball kids που τον αποθέωσαν.
Ο Έλληνας πρωταθλητής χάρηκε με την ψυχή του αυτόν τον τίτλο, που αναμένεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στην ελίτ.
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