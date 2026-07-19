Πρωταθλητής στο Γκστάαντ ο Τσιτσιπάς, νίκησε 2-1 τον Κολινιό και σήκωσε τον 13ο τρόπαιο της καριέρας του, βίντεο
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Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις

Πρωταθλητής στο Γκστάαντ ο Τσιτσιπάς, νίκησε 2-1 τον Κολινιό και σήκωσε τον 13ο τρόπαιο της καριέρας του, βίντεο

Με ανατροπές και μεγάλη μάχη, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ στο 250άρι τουρνουά 

Πρωταθλητής στο Γκστάαντ ο Τσιτσιπάς, νίκησε 2-1 τον Κολινιό και σήκωσε τον 13ο τρόπαιο της καριέρας του, βίντεο
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας τον Ραφαέλ Κολινιό με 2-1 σετ κατέκτησε τον τίτλο στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ, φθάνοντας στους 13 στην καριέρα του.





Δύο στα δύο break και προβάδισμα

Οι φιναλίστ διατήρησαν το σερβίς τους στα δύο πρώτα servise games (2-2). Αμέσως μετά ο Τσιτσιπάς απέφυγε τον πρώτο κίνδυνο break, κάνοντας το 3-2.
Και όχι μόνο αυτό, στο 6ο game προηγήθηκε 15-40 και στην πρώτη δική του ευκαιρία έφθασε στο break για το 4-2. Ο Κολινιό απάντησε αμέσως με το πρώτο δικό του break (4-3) και διατηρώντας το σερβίς του ισοφάρισε σε 4-4.

Όμως ο Τσιτσιπάς είχε αντίδραση, προηγήθηκε με 5-4, βρέθηκε με διπλό set point (15-40) και στην πρώτη ευκαιρία, κατέκτησε με break το σετ (6-4).

Κλείσιμο

Χαμένο tie break και 1-1

O Μολινιό ξεκίνησε με break στο 2ο σετ και με ευκολία έκανε το 2-0. Ο Τσιτσιπάς μείωσε με love game, στο 5ο game μετά το 40-40, με winner και άσο, έφθασε στο 3-2. Μάλιστα βρήκε το break στο επόμενο game, ισοφαρίζοντας σε 3-3, με τον 27χρονο Έλληνα να παίρνει το προβάδισμα με 4-3.

Ο Τσιτσιπάς σπατάλησε break point στο 8o game (4-4), έστειλε ξανά την πίεση στον αντίπαλό του (5-4). Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 0-30 στο 10ο game, όμως ο Κολινιό με ψυχραιμία βγήκε από τη δύσκολη θέση.

Με love game o Τσιτσιπάς εξασφάλισε μίνιμουμ το tie break (6-5) και ο Κολινιό με τον ίδιο τρόπο έστειλε το σετ στην έξτρα διαδικασία. Σε αυτή ο Βέλγος ξεκίνησε με mini breaκ (1-0), προηγήθηκε 3-0, ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 3-2, όμως ξέφυγε με 5-2, έφθασε σε τριπλό set point και κατέκτησε το σετ με 7-6(3).


Stefanos Tsitsipas vs Raphael Collignon For The Title 🏆 | Gstaad Highlights 2026


Πηγή: gazzetta
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