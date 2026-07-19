Τσιτσιπάς: Πέρασε πολύς καιρός από την τελευταία φορά που σήκωσα ένα τρόπαιο και αυτό εδώ σημαίνει πολλά για μένα
Τσιτσιπάς: Πέρασε πολύς καιρός από την τελευταία φορά που σήκωσα ένα τρόπαιο και αυτό εδώ σημαίνει πολλά για μένα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του και είναι έτοιμος για μια νέα αρχή
Μετά από 17 μήνες «ξηρασίας» ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στους τίτλους αφού επικράτησε 2-1 του Ραφαέλ Κολινιό και έγραψε ιστορία στο τουρνουά του Gstaad.
Αφού... σήκωσε τον 13ο τίτλο της καριέρας του ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είπε μεταξύ άλλων: «Είχε περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που μπόρεσα να σηκώσω ένα τρόπαιο σαν κι αυτό, οπότε σημαίνει πραγματικά πολλά για μένα. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ και που κάνατε αυτή την εβδομάδα αξέχαστη για μένα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα μου, που έκανε όλη αυτή τη διαδρομή πολύ πιο εύκολη. Τον προπονητή μου, τον Tomas, τη σύντροφό μου, την Kristen, και τη μητέρα μου, τη Τζούλια, που βρίσκεται εκεί. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου που σταθήκατε στο πλευρό μου αυτές τις τελευταίες ημέρες.
Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ και στα ball kid. Ήμουν κι εγώ ball kid μικρός, οπότε ξέρω πόση δουλειά απαιτεί αυτός ο ρόλος. Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους εθελοντές, σε όλους όσοι μας μετέφεραν από μέρος σε μέρος και φρόντισαν να μη μας λείψει τίποτα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την προσπάθεια που καταβάλατε και για την αφοσίωση με την οποία κάνατε τη δουλειά σας αυτές τις τελευταίες ημέρες».
Αφού... σήκωσε τον 13ο τίτλο της καριέρας του ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είπε μεταξύ άλλων: «Είχε περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που μπόρεσα να σηκώσω ένα τρόπαιο σαν κι αυτό, οπότε σημαίνει πραγματικά πολλά για μένα. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ και που κάνατε αυτή την εβδομάδα αξέχαστη για μένα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα μου, που έκανε όλη αυτή τη διαδρομή πολύ πιο εύκολη. Τον προπονητή μου, τον Tomas, τη σύντροφό μου, την Kristen, και τη μητέρα μου, τη Τζούλια, που βρίσκεται εκεί. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου που σταθήκατε στο πλευρό μου αυτές τις τελευταίες ημέρες.
Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ και στα ball kid. Ήμουν κι εγώ ball kid μικρός, οπότε ξέρω πόση δουλειά απαιτεί αυτός ο ρόλος. Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους εθελοντές, σε όλους όσοι μας μετέφεραν από μέρος σε μέρος και φρόντισαν να μη μας λείψει τίποτα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την προσπάθεια που καταβάλατε και για την αφοσίωση με την οποία κάνατε τη δουλειά σας αυτές τις τελευταίες ημέρες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα