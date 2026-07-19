Τσιτσιπάς: Πέρασε πολύς καιρός από την τελευταία φορά που σήκωσα ένα τρόπαιο και αυτό εδώ σημαίνει πολλά για μένα
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις

Τσιτσιπάς: Πέρασε πολύς καιρός από την τελευταία φορά που σήκωσα ένα τρόπαιο και αυτό εδώ σημαίνει πολλά για μένα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του και είναι έτοιμος για μια νέα αρχή

Τσιτσιπάς: Πέρασε πολύς καιρός από την τελευταία φορά που σήκωσα ένα τρόπαιο και αυτό εδώ σημαίνει πολλά για μένα
65 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά από 17 μήνες «ξηρασίας» ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στους τίτλους αφού επικράτησε 2-1 του  Ραφαέλ Κολινιό και έγραψε ιστορία στο τουρνουά του Gstaad. 

Αφού... σήκωσε τον 13ο τίτλο της καριέρας του ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είπε μεταξύ άλλων:  «Είχε περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που μπόρεσα να σηκώσω ένα τρόπαιο σαν κι αυτό, οπότε σημαίνει πραγματικά πολλά για μένα. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.

Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ και που κάνατε αυτή την εβδομάδα αξέχαστη για μένα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα μου, που έκανε όλη αυτή τη διαδρομή πολύ πιο εύκολη. Τον προπονητή μου, τον Tomas, τη σύντροφό μου, την Kristen, και τη μητέρα μου, τη Τζούλια, που βρίσκεται εκεί. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου που σταθήκατε στο πλευρό μου αυτές τις τελευταίες ημέρες.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ και στα ball kid. Ήμουν κι εγώ ball kid μικρός, οπότε ξέρω πόση δουλειά απαιτεί αυτός ο ρόλος. Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους εθελοντές, σε όλους όσοι μας μετέφεραν από μέρος σε μέρος και φρόντισαν να μη μας λείψει τίποτα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την προσπάθεια που καταβάλατε και για την αφοσίωση με την οποία κάνατε τη δουλειά σας αυτές τις τελευταίες ημέρες».
65 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης