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Συμφωνία στην ΑΕΚ με Ριμπάλτα για νέο συμβόλαιο ως το 2029: Πάμε μπροστά δυναμικά, το μήνυμα του Ηλιόπουλου
Συμφωνία στην ΑΕΚ με Ριμπάλτα για νέο συμβόλαιο ως το 2029: Πάμε μπροστά δυναμικά, το μήνυμα του Ηλιόπουλου
Με ένα βίντεο του Καταλανού Διευθυντή Ποδοσφαίρου με τον ιδιοκτήτη της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ ανακοινώθηκε πως συνεχίζουν μαζί
Στην ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με την Ενωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του.
O Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου, που έχει αφήσει το στίγμα του με την εξαιρετική δουλειά του, θα ξεκινούσε επαφές με τον Μάριο Ηλιόπουλο για να επεκτείνει το συμβόλαιό του.
Η συμφωνία δεν ήταν δύσκολο να επιτευχθεί και έτσι μετά τον Μάρκο Νίκολιτς που συμφώνησε έως το 2029 και ο Ριμπάλτα θα παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα πλάνο τριετίας στους κιτρινόμαυρους. Η συμφωνία κλείδωσε στην Αθήνα προ ημερών μετά από συνάντηση που είχε ο Ριμπάλτα με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο.
Ο Ηλιόπουλος ανέφερε στον Ριμπάλτα μετά τη συμφωνία τους: «Είσαι πλέον αποδεδειγμένα μέλος της οικογένειας, οπότε τώρα είσαι πραγματικά οικογένειά μας. Πήγες διακοπές, γέμισες τις μπαταρίες σου. Εγώ δεν πήγα διακοπές, οπότε πρέπει να φροντίσουμε τις δικές μου μπαταρίες. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τα άμεσα και μελλοντικά σχέδια που πρέπει να οργανώσουμε και μα χτίσουμε μαζί. Τώρα είναι η σειρά σου, πρέπει να πάμε μπροστά δυναμικά».
Έπειτα ο Ριμπάλτα είπε στον Ηλιόπουλο: «Θα πάμε. Πρώτα από όλα σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και θεωρώ τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάλι για την εμπιστοσύνη. Μόνο ΑΕΚ. Πάμε!
Ο Χαβιέ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!
Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όπου οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, παραμένει στην Ομαδάρα μας, τουλάχιστον για τρία ακόμη χρόνια!
O Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου, που έχει αφήσει το στίγμα του με την εξαιρετική δουλειά του, θα ξεκινούσε επαφές με τον Μάριο Ηλιόπουλο για να επεκτείνει το συμβόλαιό του.
Η συμφωνία δεν ήταν δύσκολο να επιτευχθεί και έτσι μετά τον Μάρκο Νίκολιτς που συμφώνησε έως το 2029 και ο Ριμπάλτα θα παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα πλάνο τριετίας στους κιτρινόμαυρους. Η συμφωνία κλείδωσε στην Αθήνα προ ημερών μετά από συνάντηση που είχε ο Ριμπάλτα με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο.
Ο Ηλιόπουλος ανέφερε στον Ριμπάλτα μετά τη συμφωνία τους: «Είσαι πλέον αποδεδειγμένα μέλος της οικογένειας, οπότε τώρα είσαι πραγματικά οικογένειά μας. Πήγες διακοπές, γέμισες τις μπαταρίες σου. Εγώ δεν πήγα διακοπές, οπότε πρέπει να φροντίσουμε τις δικές μου μπαταρίες. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τα άμεσα και μελλοντικά σχέδια που πρέπει να οργανώσουμε και μα χτίσουμε μαζί. Τώρα είναι η σειρά σου, πρέπει να πάμε μπροστά δυναμικά».
Έπειτα ο Ριμπάλτα είπε στον Ηλιόπουλο: «Θα πάμε. Πρώτα από όλα σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και θεωρώ τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάλι για την εμπιστοσύνη. Μόνο ΑΕΚ. Πάμε!
Ο Χαβιέ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Ριμπάλτα
Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όπου οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, παραμένει στην Ομαδάρα μας, τουλάχιστον για τρία ακόμη χρόνια!
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