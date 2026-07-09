Βραζιλία: Τελειώνει ο Αντσελότι, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο

Παρότι η ομοσπονδία δεν δείχνει διάθεση να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, οι αντιδράσεις από ιστορικές μορφές του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου είναι ιδιαίτερα έντονες.Πιο σκληρός από όλους εμφανίστηκε ο Ρομάριο, ο οποίος δεν έκρυψε την οργή του για την εικόνα της ομάδας, υποστηρίζοντας πως ο Ιταλός τεχνικός θα έπρεπε να αποχωρήσει άμεσα από την τεχνική ηγεσία.«Θα έσκιζα το συμβόλαιό του εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται να συνεχίσει μετά από αυτή την αποτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θρύλος της Βραζιλίας, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στον Αντσελότι.Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, Βαντερλέι Λουξεμπούργκο, ο οποίος υποστήριξε πως αν στη θέση του Αντσελότι βρισκόταν Βραζιλιάνος προπονητής, η πίεση για την απομάκρυνσή του θα ήταν ήδη αφόρητη.