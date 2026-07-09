Βραζιλία: Τελειώνει ο Αντσελότι, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο
SPORTS

Βραζιλία: Τελειώνει ο Αντσελότι, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο

Έντονη αμφισβήτηση έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η παρουσία του Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της εθνικής ομάδας, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της «Σελεσάο» από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Βραζιλία: Τελειώνει ο Αντσελότι, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο
Παρότι η ομοσπονδία δεν δείχνει διάθεση να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, οι αντιδράσεις από ιστορικές μορφές του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου είναι ιδιαίτερα έντονες.

Πιο σκληρός από όλους εμφανίστηκε ο Ρομάριο, ο οποίος δεν έκρυψε την οργή του για την εικόνα της ομάδας, υποστηρίζοντας πως ο Ιταλός τεχνικός θα έπρεπε να αποχωρήσει άμεσα από την τεχνική ηγεσία.

«Θα έσκιζα το συμβόλαιό του εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται να συνεχίσει μετά από αυτή την αποτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θρύλος της Βραζιλίας, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στον Αντσελότι.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, Βαντερλέι Λουξεμπούργκο, ο οποίος υποστήριξε πως αν στη θέση του Αντσελότι βρισκόταν Βραζιλιάνος προπονητής, η πίεση για την απομάκρυνσή του θα ήταν ήδη αφόρητη.

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