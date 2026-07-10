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Μουντιάλ 2026: Ευρωπαϊκό ντέρμπι στα προημιτελικά σήμερα, η Ισπανία κόντρα στο Βέλγιο
Μουντιάλ 2026: Ευρωπαϊκό ντέρμπι στα προημιτελικά σήμερα, η Ισπανία κόντρα στο Βέλγιο
Στις 22:00 κάνει σέντρα το μοναδικό ματς της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Στο Στάδιο Λος Άντζελες διεξάγεται η αναμέτρηση
Την Παρασκευή (10/07) το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με την δεύτερη αναμέτρηση της προημιτελικής φάσης.
Ισπανια και Βέλγιο αναμετρηθούν στο Στάδιο Λος Άντζελες στις 22:00 και η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Όποιος προκριθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Ισπανια και Βέλγιο αναμετρηθούν στο Στάδιο Λος Άντζελες στις 22:00 και η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Όποιος προκριθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
France takes the first Semi-final spot 🤝🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WJqWdAea3H— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
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