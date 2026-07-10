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Μουντιάλ 2026: Ευρωπαϊκό ντέρμπι στα προημιτελικά σήμερα, η Ισπανία κόντρα στο Βέλγιο
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Μουντιαλ Μουντιάλ 2026 Ισπανία Βέλγιο

Μουντιάλ 2026: Ευρωπαϊκό ντέρμπι στα προημιτελικά σήμερα, η Ισπανία κόντρα στο Βέλγιο

Στις 22:00 κάνει σέντρα το μοναδικό ματς της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Στο Στάδιο Λος Άντζελες διεξάγεται η αναμέτρηση

Μουντιάλ 2026: Ευρωπαϊκό ντέρμπι στα προημιτελικά σήμερα, η Ισπανία κόντρα στο Βέλγιο
Την Παρασκευή (10/07) το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με την δεύτερη αναμέτρηση της προημιτελικής φάσης.

Ισπανια και Βέλγιο αναμετρηθούν στο Στάδιο Λος Άντζελες στις 22:00 και η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Όποιος προκριθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

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