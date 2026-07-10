«Θέλουμε μια δίκαιη δίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη»: Το μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονία της μητέρας της
«Θέλουμε μια δίκαιη δίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη»: Το μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονία της μητέρας της
«Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία» σημείωσε η Αφροδίτη Νέστορα και ευχαρίστησε δημόσια την Ελληνική Αστυνομία
Ικανοποίηση νιώθει η Αφροδίτη Νέστορα για την άμεση σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση εις βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της που στέρησαν τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε δημόσια την Ελληνική Αστυνομία για τις ενέργειές τους και εξέφρασε την ελπίδα πως η έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση.
«Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία» σημείωσε η Αφροδίτη Νέστορα στο δημόσιο μήνυμά της και τόνισε πως επιθυμεί οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη. Τέλος, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της στη χθεσινή κηδεία της μητέρα της ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Αλεξία Μπακογιάννη λέγοντας: «Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία».
Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.
Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.
Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου.
Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.
Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας.
Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία.
«Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία» σημείωσε η Αφροδίτη Νέστορα στο δημόσιο μήνυμά της και τόνισε πως επιθυμεί οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη. Τέλος, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της στη χθεσινή κηδεία της μητέρα της ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Αλεξία Μπακογιάννη λέγοντας: «Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία».
Η ανάρτηση της Αφροδίτης ΝέστοραΘέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν την μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου.
Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.
Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.
Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου.
Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.
Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας.
Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία.
Αφροδίτη Νέστορα
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το «επιχειρησιακό» ζευγάρι, μία ημέρα πριν το χτύπημα, πήγε στο σπίτι ενός άνδρα (τρίτος συλληφθείς) που βρίσκεται περίπου 200 μέρα από την πολυκατοικία που κατοικεί η οικογένεια Νέστορα και κρύφτηκε εκεί.
Μάλιστα, σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής οι έρευνες στο σπίτι που βρίσκεται στην οδό Παπαδιαμάντη.
Βίντεο από τις έρευνες της Αστυνομίας στην πολυκατοικία που κρύφτηκε το «επιχειρησιακό» ζευγάρι:
Άλλαξαν ρούχα, ετοιμάστηκαν και την επόμενη ημέρα, γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα, πραγματοποίησαν το χτύπημα.
Ταυτόχρονα, δεύτερη ομάδα πραγματοποιούσε επιθέσεις στα σπίτια των δύο άλλων στελεχών της ΝΔ (Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη).
Μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο άνδρας και η γυναίκα επέστρεψαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα και παρέμειναν εκεί μέχρι και την επόμενη το βράδυ. Τότε η γυναίκα αποφάσισε να ταξιδέψει στα Χανιά, ενώ ο άνδρας συνέχισε να κρύβεται στο σπίτι.
Όπως ανέφεραν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές, οι δύο φερόμενοι ως δράστες είχαν σχεδιάσει λεπτομερώς τις κινήσεις τους καθώς, τις προηγούμενες μέρες, είχαν πάει στο σημείο και είχαν κάνει κατόπτευση.
Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψη τους έπαιξε η έρευνα που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής σε μία «δεξαμενή» περίπου 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου και η ανάλυση των εικόνων από κάμερες της περιοχής.
Οι αστυνομικοί «ξεδιάλεξαν» τους πιο πιθανούς υπόπτους και, σε συνδυασμό με τα βίντεο από την ημέρα της επίθεσης, κατάφεραν να φθάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.
Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει πως την ημέρα που έγιναν οι επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη αποτελούνταν από τον άνδρα και τη γυναίκα που συνελήφθησαν, η δεύτερη από μέλη της ίδιας οργάνωσης που πραγματοποίησαν τα υπόλοιπα χτυπήματα.
Τα μέλη της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.
Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.
Πώς έγινε το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της ΝέστοραΈνας άνδρας και μια γυναίκα συνελήφθησαν από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής ως δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και στον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το «επιχειρησιακό» ζευγάρι, μία ημέρα πριν το χτύπημα, πήγε στο σπίτι ενός άνδρα (τρίτος συλληφθείς) που βρίσκεται περίπου 200 μέρα από την πολυκατοικία που κατοικεί η οικογένεια Νέστορα και κρύφτηκε εκεί.
Μάλιστα, σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής οι έρευνες στο σπίτι που βρίσκεται στην οδό Παπαδιαμάντη.
Βίντεο από τις έρευνες της Αστυνομίας στην πολυκατοικία που κρύφτηκε το «επιχειρησιακό» ζευγάρι:
Άλλαξαν ρούχα, ετοιμάστηκαν και την επόμενη ημέρα, γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα, πραγματοποίησαν το χτύπημα.
Ταυτόχρονα, δεύτερη ομάδα πραγματοποιούσε επιθέσεις στα σπίτια των δύο άλλων στελεχών της ΝΔ (Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη).
Μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο άνδρας και η γυναίκα επέστρεψαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα και παρέμειναν εκεί μέχρι και την επόμενη το βράδυ. Τότε η γυναίκα αποφάσισε να ταξιδέψει στα Χανιά, ενώ ο άνδρας συνέχισε να κρύβεται στο σπίτι.
Όπως ανέφεραν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές, οι δύο φερόμενοι ως δράστες είχαν σχεδιάσει λεπτομερώς τις κινήσεις τους καθώς, τις προηγούμενες μέρες, είχαν πάει στο σημείο και είχαν κάνει κατόπτευση.
Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψη τους έπαιξε η έρευνα που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής σε μία «δεξαμενή» περίπου 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου και η ανάλυση των εικόνων από κάμερες της περιοχής.
Οι αστυνομικοί «ξεδιάλεξαν» τους πιο πιθανούς υπόπτους και, σε συνδυασμό με τα βίντεο από την ημέρα της επίθεσης, κατάφεραν να φθάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.
Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει πως την ημέρα που έγιναν οι επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη αποτελούνταν από τον άνδρα και τη γυναίκα που συνελήφθησαν, η δεύτερη από μέλη της ίδιας οργάνωσης που πραγματοποίησαν τα υπόλοιπα χτυπήματα.
Τα μέλη της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Γνωστοί του αναρχικού χώρου οι συλληφθέντεςΗ γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και φέρεται μάλιστα να είχε ενεργή δράση. Η ίδια είναι από την Αθήνα, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να μετέβη στα Χανιά προκειμένου να κρυφτεί σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».
Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.
Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.
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