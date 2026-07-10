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Η Αρσεναλ μια ανάσα από την μεταγραφή του Τζόλη, αυτό είναι το ποσό που δίνει στη Μπριζ
Η Αρσεναλ μια ανάσα από την μεταγραφή του Τζόλη, αυτό είναι το ποσό που δίνει στη Μπριζ
Ολα δείχνουν πως ο νεαρός εξτρέμ θα γίνει ο Ελληνας για τον οποίο έχουν ξοδευτεί τα περισσότερα χρήματα
Ο Χρήστος Τζόλης φέρεται κοντά στην μετακίνησή του στηνΆρσεναλ.
Πριν από μερικές εβδομάδες οι «κανονιέρηδες» έστειλαν δικό τους άνθρωπο στο φιλικό της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, για να δει από κοντά τον 24χρονο Έλληνα εξτρέμ. Μετά το πρώτο τσεκάρισμα, οι Λονδρέζοι πραγματοποίησαν επαφές με την Κλαμπ Μπριζ για τον 24χρονο διεθνή εξτρέμ προκειμένου να διαπιστώσουν τις απαιτήσεις των Βέλγων και εν συνεχεία να προχωρήσουν την υπόθεση της μεταγραφής.
Δημοσίευμα της «Sun» αποκαλύπτει πως μετά από όλα αυτά, πλέον ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του και είναι να επιστρέψει στην Premier League, αυτή τη φορά όμως όχι ως ένα μεγάλο ταλέντο που ψάχνει την καθιέρωση, αλλά ως ένας ποδοσφαιριστής που έχει ήδη αποδείξει την αξία του στο κορυφαίο επίπεδο. Και όλα αυτά με τη φανέλα της Άρσεναλ!
Οπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, η πρωταθλήτρια Αγγλίας βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κλαμπ Μπριζ για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη, με το κόστος της μεταγραφής να ανέρχεται περίπου στα 41 εκατομμύρια ευρώ! Όλα δείχνουν πως η συμφωνία είναι έτοιμη, όμως η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πρέπει να δώσει το τελικό «οκ», ώστε ο διεθνής εξτρέμ να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Όλα δείχνουν πως η Άρσεναλ θα ανάψει το «πράσινο φως» για την προσθήκη του Τζόλη στο ρόστερ της νέας σεζόν. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ποσό θα καταστήσει τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ τον ακριβότερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
Συγκεκριμένα, ο Τζόλης θα ξεπεράσει τον Μπάμπη Κωστούλα της Μπράιτον, ο οποίος μετακόμισε στο «Amex» το περασμένο καλοκαίρι έναντι σχεδόν 35 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους ύψους περίπου 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Θυμίζουμε ότι ο Τζόλης πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, καθώς σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 22 γκολ και 29 ασίστ, ενώ συνολικά 43 γκολ και 45 ασίστ σε 108 συμμετοχές από τότε που εντάχθηκε στην Κλαμπ Μπριζ το 2024.
Πριν από μερικές εβδομάδες οι «κανονιέρηδες» έστειλαν δικό τους άνθρωπο στο φιλικό της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, για να δει από κοντά τον 24χρονο Έλληνα εξτρέμ. Μετά το πρώτο τσεκάρισμα, οι Λονδρέζοι πραγματοποίησαν επαφές με την Κλαμπ Μπριζ για τον 24χρονο διεθνή εξτρέμ προκειμένου να διαπιστώσουν τις απαιτήσεις των Βέλγων και εν συνεχεία να προχωρήσουν την υπόθεση της μεταγραφής.
Δημοσίευμα της «Sun» αποκαλύπτει πως μετά από όλα αυτά, πλέον ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του και είναι να επιστρέψει στην Premier League, αυτή τη φορά όμως όχι ως ένα μεγάλο ταλέντο που ψάχνει την καθιέρωση, αλλά ως ένας ποδοσφαιριστής που έχει ήδη αποδείξει την αξία του στο κορυφαίο επίπεδο. Και όλα αυτά με τη φανέλα της Άρσεναλ!
Arsenal are ready to finalise a £35m transfer for Club Brugge winger Christos Tzolis...— BBC Sport (@BBCSport) July 10, 2026
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Οπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, η πρωταθλήτρια Αγγλίας βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κλαμπ Μπριζ για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη, με το κόστος της μεταγραφής να ανέρχεται περίπου στα 41 εκατομμύρια ευρώ! Όλα δείχνουν πως η συμφωνία είναι έτοιμη, όμως η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πρέπει να δώσει το τελικό «οκ», ώστε ο διεθνής εξτρέμ να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Όλα δείχνουν πως η Άρσεναλ θα ανάψει το «πράσινο φως» για την προσθήκη του Τζόλη στο ρόστερ της νέας σεζόν. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ποσό θα καταστήσει τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ τον ακριβότερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
Συγκεκριμένα, ο Τζόλης θα ξεπεράσει τον Μπάμπη Κωστούλα της Μπράιτον, ο οποίος μετακόμισε στο «Amex» το περασμένο καλοκαίρι έναντι σχεδόν 35 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους ύψους περίπου 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Θυμίζουμε ότι ο Τζόλης πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, καθώς σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 22 γκολ και 29 ασίστ, ενώ συνολικά 43 γκολ και 45 ασίστ σε 108 συμμετοχές από τότε που εντάχθηκε στην Κλαμπ Μπριζ το 2024.
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