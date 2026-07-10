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Χάλκινη η Μαρία Λουίζα Γκίκα στην Πάλη στο Ευρωπαϊκό U20
Χάλκινη η Μαρία Λουίζα Γκίκα στην Πάλη στο Ευρωπαϊκό U20
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε μεγάλη ανατροπή στον μικρό τελικό των 50 κιλών και ανέβηκε στο βάθρο -Τρίτο μετάλλιο για την Ελλάδα στα Σκόπια
Οι επιτυχίες της ελληνικής Πάλης συνεχίζονται στα Σκόπια. Η Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50κ. και χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό U20!
Ο μικρός τελικός ήταν για γερά νεύρα και αναμφίβολα ακατάλληλο για καρδιακούς. Απέναντι στην Κουλακίβσκα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε να κάνει μια επική ανατροπή για να ανέβει στο βάθρο. Δεκαεφτά δευτερόλεπτα πριν το τέλος η Ουκρανή πρωταθλήτρια προηγήθηκε με 6-4! Όμως με κατάθεση ψυχής η Γκίκα κατάφερε να πάρε δύο πόντους και να ευνοηθεί στο τελικό 6-6, μιας και είχε πάρει ένα τεσσάρι!
Αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο της Γκίκα σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα και το πρώτο που κατακτά στην ηλικιακή κατηγορία των U20.
Στον δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο, είναι ακόμα τρεις πρωταθλήτριες. Η Ευγενία Λάμπρου στα 53κ. θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στα ρεπεσάζ την Πολωνή Βάλτσουκ και αν επικρατήσει θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο με την Γερμανίδα Γκασέρ.
Στα 57κ. η Ιωάννα Ξενίδου θα αντιμετωπίσει στα ρεπεσάζ την Καπουβάρι (Ουγγαρία) και αν νικήσει θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό απέναντι στην Σέρβα Γκάλιτς.
Τέλος στα 65κ. θα παλέψει στα ρεπεσάζ με την Χανκισουάντο. Σε περίπτωση νίκης θα αγωνιστεί για μία θέση στο βάθρο απέναντι στην Νορβηγίδα Χάνσεν.
Ο μικρός τελικός ήταν για γερά νεύρα και αναμφίβολα ακατάλληλο για καρδιακούς. Απέναντι στην Κουλακίβσκα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε να κάνει μια επική ανατροπή για να ανέβει στο βάθρο. Δεκαεφτά δευτερόλεπτα πριν το τέλος η Ουκρανή πρωταθλήτρια προηγήθηκε με 6-4! Όμως με κατάθεση ψυχής η Γκίκα κατάφερε να πάρε δύο πόντους και να ευνοηθεί στο τελικό 6-6, μιας και είχε πάρει ένα τεσσάρι!
Αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο της Γκίκα σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα και το πρώτο που κατακτά στην ηλικιακή κατηγορία των U20.
Στον δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο, είναι ακόμα τρεις πρωταθλήτριες. Η Ευγενία Λάμπρου στα 53κ. θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στα ρεπεσάζ την Πολωνή Βάλτσουκ και αν επικρατήσει θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο με την Γερμανίδα Γκασέρ.
Στα 57κ. η Ιωάννα Ξενίδου θα αντιμετωπίσει στα ρεπεσάζ την Καπουβάρι (Ουγγαρία) και αν νικήσει θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό απέναντι στην Σέρβα Γκάλιτς.
Τέλος στα 65κ. θα παλέψει στα ρεπεσάζ με την Χανκισουάντο. Σε περίπτωση νίκης θα αγωνιστεί για μία θέση στο βάθρο απέναντι στην Νορβηγίδα Χάνσεν.
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