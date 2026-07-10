Η Τζίτζι Χαντίντ σε δείπνο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Η Τζίτζι Χαντίντ σε δείπνο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Μαζί τους ο Πέδρο Πασκάλ και η αδερφή του
Ένα δείπνο στο Παρίσι απόλαυσαν η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ.
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται για τις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Μόδας.
Το 31χρονο μοντέλο εντυπωσίασε με το πουά φόρεμα που είχε επιλέξει, με σκίσιμο στο πλάι, ενώ ο 51χρονος ηθοποιός είχε επιλέξει ένα σύνολο με μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι και καπέλο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο δείπνο τους συνόδευσαν ο Πέδρο Πασκάλ και η αδερφή του Λουξ, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο Κούπερ και ο Πασκάλ μετρούν πολλά χρόνια φιλίας και έχουν πραγματοποιήσει πολλές κοινές εμφανίσεις σε εκδηλώσεις.
Φωτογραφία άρθρου: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται για τις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Μόδας.
Το 31χρονο μοντέλο εντυπωσίασε με το πουά φόρεμα που είχε επιλέξει, με σκίσιμο στο πλάι, ενώ ο 51χρονος ηθοποιός είχε επιλέξει ένα σύνολο με μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι και καπέλο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@parismatch Gigi Hadid et Bradley Cooper in Paris ❤️ #gigihadid #bradleycooper #couple #onregardequoi #whattowatch ♬ suono originale - tommi
Bradley Cooper and Gigi Hadid stepped out for dinner tonight with his longtime pal Pedro Pascal!https://t.co/POAM3BhsX3— JustJared.com (@JustJared) July 10, 2026
Στο δείπνο τους συνόδευσαν ο Πέδρο Πασκάλ και η αδερφή του Λουξ, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο Κούπερ και ο Πασκάλ μετρούν πολλά χρόνια φιλίας και έχουν πραγματοποιήσει πολλές κοινές εμφανίσεις σε εκδηλώσεις.
Φωτογραφία άρθρου: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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