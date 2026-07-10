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Γιαννακόπουλος: Δεν βλέπω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς στην ομάδα του χρόνου
Γιαννακόπουλος: Δεν βλέπω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς στην ομάδα του χρόνου
Η ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συνέντευξη που έδωσε σε Μέσο του εξωτερικού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προαννήγειλε την συνέντευξή του στους «Euro Insiders» με μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία αναφέρθηκε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε ότι έχουν χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά ενόψει του καλοκαιριού του 2026 δεν ξέρει πώς θα χωρέσει στο ρόστερ ο... Νίκολα Γιόκιτς. Ο Γιαννακόπουλος φαίνεται πως αστειεύεται μιας και έχει δηλώσει πολλές φορές πως ο Σέρβος δις MVP της ΝΒΑ είναι ο αγαπημένος του παίκτης μπάσκετ στο κόσμο.
«Εξηγώντας στους φίλους μου από το Εuro Insiders ότι, ναι, πιστεύω ότι έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς του χρόνου!», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε ότι έχουν χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά ενόψει του καλοκαιριού του 2026 δεν ξέρει πώς θα χωρέσει στο ρόστερ ο... Νίκολα Γιόκιτς. Ο Γιαννακόπουλος φαίνεται πως αστειεύεται μιας και έχει δηλώσει πολλές φορές πως ο Σέρβος δις MVP της ΝΒΑ είναι ο αγαπημένος του παίκτης μπάσκετ στο κόσμο.
«Εξηγώντας στους φίλους μου από το Εuro Insiders ότι, ναι, πιστεύω ότι έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς του χρόνου!», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
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