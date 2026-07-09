Μια ανάσα από τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναθηναϊκός βρήκε σημείο επαφής με την Λέστερ και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο Τριφύλλι. Τα ιατρικά που κρίνουν το deal