Μια ανάσα από τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός

Όπως προκύπτει από πηγές κοντά στην Λέστερ, ο αγγλικός σύλλογος παρουσιάστηκε διαλλακτικός στο... 90', έχει βρει σημείο επαφής με το Τριφύλλι και ο Δανός αριστερός μπακ πλησιάζει στους Αθηναίους, όντας πιο κοντά από ποτέ από την ημέρα που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους.
Η κατεύθυνση η θετική πλέον υπάρχει στο στόρι αλλά όπως έχουμε τονίσει και κατά το παρελθόν, για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του 23χρονου άσου, θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα ιατρικά που θα κληθεί να περάσει τις επόμενες ημέρες.