Μια ανάσα από τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός
SPORTS
Παναθηναϊκός Λέστερ Βίκτορ Κρίστιανσεν

Μια ανάσα από τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναθηναϊκός βρήκε σημείο επαφής με την Λέστερ και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο Τριφύλλι. Τα ιατρικά που κρίνουν το deal

Μια ανάσα από τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ολοταχώς προς ολοκληρωτική ανατροπή βαδίζει η υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως προκύπτει από πηγές κοντά στην Λέστερ, ο αγγλικός σύλλογος παρουσιάστηκε διαλλακτικός στο... 90', έχει βρει σημείο επαφής με το Τριφύλλι και ο Δανός αριστερός μπακ πλησιάζει στους Αθηναίους, όντας πιο κοντά από ποτέ από την ημέρα που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Η κατεύθυνση η θετική πλέον υπάρχει στο στόρι αλλά όπως έχουμε τονίσει και κατά το παρελθόν, για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του 23χρονου άσου, θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα ιατρικά που θα κληθεί να περάσει τις επόμενες ημέρες.


Πηγή:www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης