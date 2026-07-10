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Ο Κλοπ αποκάλυψε πώς η Λίβερπουλ προσπάθησε να πάρει τον Εμπαπέ: Τον βάλαμε σε ένα τζετ με την οικογένειά του και κάναμε κύκλους για να μην μας δουν
Ο Κλοπ αποκάλυψε πώς η Λίβερπουλ προσπάθησε να πάρει τον Εμπαπέ: Τον βάλαμε σε ένα τζετ με την οικογένειά του και κάναμε κύκλους για να μην μας δουν
«Αυτή ήταν η πιο ακριβή μη μεταγραφή στην οποία επένδυσε η Λίβερπουλ» είπε ο Κλοπ για την προσπάθεια των reds το 2017
Την προσπάθεια της Λίβερπουλ να υπογράψει τον Κιλιάν Εμπαπέ το 2017 πριν ο Γάλλος σταρ να μεταγραφεί στην Παρί Σεν Ζερμέν αποκάλυψε ο τότε προπονητής των reds, Γιούργκεν Κλοπ.
Όπως περιέγραψε μιλώντας πριν τον αγώνα της Γαλλίας με το Μαρόκο που έληξε με νίκη των «πετεινών» και πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, η επιχείρηση περιελάμβανε ένα ιδιωτικό τζετ, αρκετό φαγητό και πτήσεις σε κύκλους «για να μην μας δουν».
«Αυτή ήταν η πιο ακριβή μη μεταγραφή στην οποία επένδυσε η Λίβερπουλ» είπε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.
Μιλώντας για όσα συνέβησαν πριν από 9 χρόνια, ο Γερμανός τεχνικός είπε στο Magenta TV ότι η πτήση απογειώθηκε από το Μπλάκπουλ και προσγειώθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας, όπου «όλη η οικογένεια Εμπαπέ επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό τζετ με πέντε δωμάτια ή κάτι τέτοιο».
Σημειώνεται ότι ο Εμπαπέ εκπροσωπείται από τη μητέρα του, η οποία διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
«Πραγματικά κάναμε τα πάντα. Μετά κάναμε κύκλους στον αέρα, μιλούσαμε με την οικογένεια, φάγαμε καλό φαγητό» εξηγώντας ότι δεν έγινε προσγείωση γιατί δεν ήθελαν να τους δουν να συνομιλούν.
«Και μετά πήγε στο Παρίσι» είπε ο Κλοπ καθώς τότε ο σημερινός αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας πήγε στην Παρί Σεν Ζερμέν όπου πέρασε επτά χρόνια πριν φύγει για τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2024.
Όπως περιέγραψε μιλώντας πριν τον αγώνα της Γαλλίας με το Μαρόκο που έληξε με νίκη των «πετεινών» και πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, η επιχείρηση περιελάμβανε ένα ιδιωτικό τζετ, αρκετό φαγητό και πτήσεις σε κύκλους «για να μην μας δουν».
«Αυτή ήταν η πιο ακριβή μη μεταγραφή στην οποία επένδυσε η Λίβερπουλ» είπε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.
Μιλώντας για όσα συνέβησαν πριν από 9 χρόνια, ο Γερμανός τεχνικός είπε στο Magenta TV ότι η πτήση απογειώθηκε από το Μπλάκπουλ και προσγειώθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας, όπου «όλη η οικογένεια Εμπαπέ επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό τζετ με πέντε δωμάτια ή κάτι τέτοιο».
‼️Jürgen Klopp i MagentaTV om när han försökte värva Mbappé till Liverpool från Monaco⤵️— Keven Bader (@Keven_Bader) July 9, 2026
🗣️ Klopp: Den dyraste icke transfer som vi [Liverpool] investerade i. Vi flög från Blackpool till Nice. I Nice klev hela familjen Mbappé ombord på ett privatplan med fem rum eller något.… pic.twitter.com/4fA5xooeKD
Σημειώνεται ότι ο Εμπαπέ εκπροσωπείται από τη μητέρα του, η οποία διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
«Πραγματικά κάναμε τα πάντα. Μετά κάναμε κύκλους στον αέρα, μιλούσαμε με την οικογένεια, φάγαμε καλό φαγητό» εξηγώντας ότι δεν έγινε προσγείωση γιατί δεν ήθελαν να τους δουν να συνομιλούν.
«Και μετά πήγε στο Παρίσι» είπε ο Κλοπ καθώς τότε ο σημερινός αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας πήγε στην Παρί Σεν Ζερμέν όπου πέρασε επτά χρόνια πριν φύγει για τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2024.
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