Ο Κλοπ αποκάλυψε πώς η Λίβερπουλ προσπάθησε να πάρει τον Εμπαπέ: Τον βάλαμε σε ένα τζετ με την οικογένειά του και κάναμε κύκλους για να μην μας δουν