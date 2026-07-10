Πάολα Ρεβενιώτη: Έφυγε από το Κερατσίνι και έζησε στα «κόκκινα» - Οι νύχτες στη Συγγρού και η σχέση με τον Ταχτσή

Το αγόρι που βαπτίσθηκε Παύλος κατάλαβε γρήγορα την διαφορετικότητά του σε μια εποχή που η λέξη ομοφυλόφιλος ή τραβεστί ηχούσε σαν αρρώστια - Η φυγή από το σπίτι, η Συγγρού και το «Κράξιμο»