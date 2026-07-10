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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ για την απόκτηση του παίκτη για τα επόμενα τρία χρόνια
Την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα για τα επόμενα τρία χρόνια ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς ο 26χρονος φόργουορντ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ των πρασίνων.
Ο Μπόνγκα υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Μπόνγκα γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1999 στο Νόιβιντ της Γερμανίας, έχει ύψος 2.03μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.
Ξεκίνησε την πορεία του στις ακαδημίες της Post SV Koblenz, πραγματοποιώντας τα πρώτα του βήματα με την SG Lützel-Post Koblenz. Το 2016 μετακινήθηκε στους Skyliners Frankfurt, με τους οποίους πραγματοποίησε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο.
Το 2018 επιλέχθηκε στο Νο.39 του NBA Draft από τους Philadelphia 76ers, με τα δικαιώματά του να παραχωρούνται άμεσα στους Los Angeles Lakers, μένοντας εκεί για ένα χρόνο. Το 2019 μετακόμισε στους Washington Wizards, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν, αγωνιζόμενος σε 106 παιχνίδια και μετρώντας κατά μέσο όρο 15.8 λεπτά συμμετοχής, μαζεύοντας 2.8 ριμπάουντ και μοιράζοντας 1 ασίστ ανά αγώνα.
Τη σεζόν 2021-22 φόρεσε τη φανέλα των Toronto Raptors, καταγράφοντας παρουσία τόσο στην κανονική περίοδο, όσο και στα Playoffs του NBA. Με τη θυγατρική ομάδα των Raptors 905, μέτρησε 14.6 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ σε 31 αναμετρήσεις, έχοντας 29.8 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.
Το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στη Γερμανία για λογαριασμό της Bayern Munich, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα Γερμανίας το 2024, καθώς και το Κύπελλο Γερμανίας το 2023 και το 2024. Με τη γερμανική ομάδα στην EuroLeague κατέγραψε 61 συμμετοχές, εκτελώντας με 48.4% από το δίποντο, μαζεύοντας 4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.
Το 2024 πήρε μεταγραφή για την Partizan, υπό τις οδηγίες τότε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Κατά την παρουσία του στο Βελιγράδι πανηγύρισε το Πρωτάθλημα της ABA League και το Πρωτάθλημα Σερβίας το 2025. Τη σεζόν 2025-26 στην EuroLeague o Μπόνγκα αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, σουτάροντας με 60.2% στα δίποντα και 82.7% στις βολές, σε 27:47 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Επίσης, αναδείχθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας της ABA League μία φορά (2026), ενώ έχει τιμηθεί δύο φορές και ως καλύτερος αμυντικός της ABA League (2025, 2026).
Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Γερμανίας, με την οποία έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο τόσο στο FIBA Basketball World Cup το 2023, όσο και στο FIBA EuroBasket του 2025. Μάλιστα στον τελικό του EuroBasket το 2025 απέναντι στην Τουρκία, ο Μπόνγκα αναδείχθηκε MVP με 20 πόντους (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Συνολικά στο τουρνουά με τη φανέλα της Γερμανίας, κατέγραψε 9.9 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.4 κλεψίματα, παίρνοντας και το βραβείο του καλύτερου αμυντικού του EuroBasket».
Ο Μπόνγκα υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.
𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝑮𝑹𝑬𝑬𝑵 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑰𝒔𝒂𝒂𝒄 𝑩𝒐𝒏𝒈𝒂 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 10, 2026
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα για τα επόμενα τρία χρόνια.
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Panathinaikos BC AKTOR announces the signing of Isaac Bonga on a three-year contract.… pic.twitter.com/m3Fuc7mDbH
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο Μπόνγκα γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1999 στο Νόιβιντ της Γερμανίας, έχει ύψος 2.03μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.
Ξεκίνησε την πορεία του στις ακαδημίες της Post SV Koblenz, πραγματοποιώντας τα πρώτα του βήματα με την SG Lützel-Post Koblenz. Το 2016 μετακινήθηκε στους Skyliners Frankfurt, με τους οποίους πραγματοποίησε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο.
Το 2018 επιλέχθηκε στο Νο.39 του NBA Draft από τους Philadelphia 76ers, με τα δικαιώματά του να παραχωρούνται άμεσα στους Los Angeles Lakers, μένοντας εκεί για ένα χρόνο. Το 2019 μετακόμισε στους Washington Wizards, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν, αγωνιζόμενος σε 106 παιχνίδια και μετρώντας κατά μέσο όρο 15.8 λεπτά συμμετοχής, μαζεύοντας 2.8 ριμπάουντ και μοιράζοντας 1 ασίστ ανά αγώνα.
Τη σεζόν 2021-22 φόρεσε τη φανέλα των Toronto Raptors, καταγράφοντας παρουσία τόσο στην κανονική περίοδο, όσο και στα Playoffs του NBA. Με τη θυγατρική ομάδα των Raptors 905, μέτρησε 14.6 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ σε 31 αναμετρήσεις, έχοντας 29.8 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.
Το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στη Γερμανία για λογαριασμό της Bayern Munich, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα Γερμανίας το 2024, καθώς και το Κύπελλο Γερμανίας το 2023 και το 2024. Με τη γερμανική ομάδα στην EuroLeague κατέγραψε 61 συμμετοχές, εκτελώντας με 48.4% από το δίποντο, μαζεύοντας 4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.
Το 2024 πήρε μεταγραφή για την Partizan, υπό τις οδηγίες τότε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Κατά την παρουσία του στο Βελιγράδι πανηγύρισε το Πρωτάθλημα της ABA League και το Πρωτάθλημα Σερβίας το 2025. Τη σεζόν 2025-26 στην EuroLeague o Μπόνγκα αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, σουτάροντας με 60.2% στα δίποντα και 82.7% στις βολές, σε 27:47 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Επίσης, αναδείχθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας της ABA League μία φορά (2026), ενώ έχει τιμηθεί δύο φορές και ως καλύτερος αμυντικός της ABA League (2025, 2026).
Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Γερμανίας, με την οποία έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο τόσο στο FIBA Basketball World Cup το 2023, όσο και στο FIBA EuroBasket του 2025. Μάλιστα στον τελικό του EuroBasket το 2025 απέναντι στην Τουρκία, ο Μπόνγκα αναδείχθηκε MVP με 20 πόντους (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Συνολικά στο τουρνουά με τη φανέλα της Γερμανίας, κατέγραψε 9.9 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.4 κλεψίματα, παίρνοντας και το βραβείο του καλύτερου αμυντικού του EuroBasket».
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