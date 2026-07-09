Καυγάς δημοσιογράφου με οπερατέρ διέκοψε την συνέντευξη τύπου του Μπραχίμ Ντίας, δείτε βίντεο

Una rueda de prensa de Brahim Díaz terminó convirtiéndose en una escena totalmente inesperada. 😳



Mientras el delantero de Marruecos respondía las preguntas de los medios, un periodista mantenía la mano levantada para pedir el turno y, sin darse cuenta, bloqueó la toma de un… pic.twitter.com/DN66ScvtRl