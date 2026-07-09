Καυγάς δημοσιογράφου με οπερατέρ διέκοψε την συνέντευξη τύπου του Μπραχίμ Ντίας, δείτε βίντεο
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Μπραχίμ Ντίας Μαρόκο Γαλλία Μουντιάλ 2026

Καυγάς δημοσιογράφου με οπερατέρ διέκοψε την συνέντευξη τύπου του Μπραχίμ Ντίας, δείτε βίντεο

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός διέκοψε την απάντησή του και μάλιστα όταν ο καυγάς τελείωσε είπε στο μικρόφωνο «ξέχασα την ερώτηση» σκορπώντας γέλιο σε όλη την αίθουσα πριν τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο

Καυγάς δημοσιογράφου με οπερατέρ διέκοψε την συνέντευξη τύπου του Μπραχίμ Ντίας, δείτε βίντεο
Γαλλία και Μαρόκο συγκρούονται σε λίγες ώρες για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τον Μπραχίμ Ντίας να εκπροσωπεί τα Λιοντάρια του Άτλαντα στη συνέντευξη Τύπου αλλά να βλέπει τον καβγά ενός δημοσιογράφου με έναν οπερατέρ να τον διακόπτει. 

Όσο ο Μαροκινός επιθετικός μιλούσε, οι δύο άντρες άρχισαν να διαπληκτίζονται, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως ο οπερατέρ διαμαρτυρήθηκε στον ρεπόρτερ ότι του έκοβε το πλάνο σηκώνοντας το χέρι για να κάνει ερώτηση στον Ντίας!


Ξαφνικά λοιπόν, ο σταρ του Μαρόκου σταμάτησε σαστισμένος να μιλά, με το προσωπικό ασφαλείας να επεμβαίνει προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά η συνέντευξη Τύπου.

«Ξέχασα την ερώτηση», παραδέχτηκε τότε ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, προκαλώντας, αναμενόμενα, γέλια στην αίθουσα.

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