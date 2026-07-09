Καυγάς δημοσιογράφου με οπερατέρ διέκοψε την συνέντευξη τύπου του Μπραχίμ Ντίας, δείτε βίντεο

Πανελλαδικές 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό – Γιατί οι βαθμοί δεν καθορίζουν το μέλλον
Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, μαθηματικός, πρόεδρος του ομίλου φροντιστηρίων Διακρότημα: «Οι βαθμοί είναι το εισιτήριο, όχι ο προορισμός»
Una rueda de prensa de Brahim Díaz terminó convirtiéndose en una escena totalmente inesperada. 😳— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 9, 2026
Mientras el delantero de Marruecos respondía las preguntas de los medios, un periodista mantenía la mano levantada para pedir el turno y, sin darse cuenta, bloqueó la toma de un… pic.twitter.com/DN66ScvtRl
«Ξέχασα την ερώτηση», παραδέχτηκε τότε ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, προκαλώντας, αναμενόμενα, γέλια στην αίθουσα.
Völlig verrückter und peinlicher Vorfall bei der Pressekonferenz der marokkanischen Nationalelf vor dem WM-Viertelfinale gegen Frankreich. Während Brahim Díaz auf die allererste Frage antwortet, schreien sich auf den hinteren Plätzen auf einmal zwei Reporter an. Ein… pic.twitter.com/Uf1TT31PEW— Kerry Hau (@kerry_hau) July 9, 2026
"I forgot the question..."— ESPN UK (@ESPNUK) July 9, 2026
Press Room chaos caused a distraction for Brahim Diaz😂 pic.twitter.com/NYy2PnQGcG