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Η Κίνα το έκανε όπως η SpaceX, πέτυχε την πρώτη προσγείωση επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Πύραυλος SpaceX

Η Κίνα το έκανε όπως η SpaceX, πέτυχε την πρώτη προσγείωση επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου

Το κινεζικό βήμα προς τις φθηνότερες διαστημικές εκτοξεύσεις

Η Κίνα το έκανε όπως η SpaceX, πέτυχε την πρώτη προσγείωση επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου
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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων πραγματοποίησε η Κίνα, καθώς ο νέος πύραυλος Long March 10B ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη κάθετη προσγείωση πυραύλου τροχιακής κλάσης. Μέχρι σήμερα, αντίστοιχα επιτεύγματα είχαν καταφέρει μόνο οι πύραυλοι της SpaceX, γεγονός που αναδεικνύει τη φιλοδοξία του Πεκίνου να αποκτήσει ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια διαστημική αγορά.

Η κάθετη προσγείωση πυραύλων που έχουν φτάσει σε τροχιακή πτήση αποτελεί μέχρι σήμερα συνώνυμο της SpaceX. Η εταιρεία του Έλον Μασκ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 600 επιτυχημένες προσγειώσεις πρώτου σταδίου, καθιστώντας την επαναχρησιμοποίηση βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Η δυνατότητα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των πυραύλων έχει μειώσει σημαντικά το κόστος εκτόξευσης, επιτρέποντας στη SpaceX να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά διαστημικών εκτοξεύσεων. Η Κίνα επιδιώκει πλέον να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική.

Ο Long March 10B ανοίγει τον δρόμο

Σύμφωνα με την China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), η επαναχρησιμοποιούμενη διαμόρφωση του Long March 10B μειώνει σημαντικά το κόστος κάθε αποστολής, ενώ συνδυάζει υψηλή μεταφορική ικανότητα με αυξημένη οικονομική αποδοτικότητα.

Η επιτυχία της πρώτης κάθετης προσγείωσης θεωρείται σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο για το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα και ενισχύει τις φιλοδοξίες της χώρας να ανταγωνιστεί ευθέως τη SpaceX τόσο στις εμπορικές όσο και στις κρατικές διαστημικές αποστολές.

Νέα γενιά πυραύλων

Ο Long March 10B δεν αποτελεί τη μοναδική κινεζική προσπάθεια στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης. Σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης βρίσκονται επίσης ο Long March 12A της CASC και ο Zhuque-3 της ιδιωτικής εταιρείας LandSpace.

Και οι δύο πύραυλοι πραγματοποίησαν τις παρθενικές τους πτήσεις τον περασμένο Δεκέμβριο, επιτυγχάνοντας την τοποθέτηση των φορτίων τους σε τροχιά. Ωστόσο, τα πρώτα τους στάδια δεν κατάφεραν τότε να ολοκληρώσουν επιτυχώς την κάθετη προσγείωση.

Παράλληλα, αρκετές ακόμη κινεζικές ιδιωτικές εταιρείες επενδύουν στην ίδια τεχνολογία. Η CAS Space αναπτύσσει τον πύραυλο Kinetica-2, η Galactic Energy τον Pallas-1, ενώ η Deep Blue Aerospace εργάζεται πάνω στον Nebula-1 .

Στόχος η σύγκλιση με τη SpaceX

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη πολλών επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων δείχνει ότι η Κίνα επιταχύνει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος διαστημικών εκτοξεύσεων.

Εάν τα νέα αυτά συστήματα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις δοκιμές τους, οι κινεζικοί πύραυλοι θα μπορούσαν μέσα στα επόμενα χρόνια να πραγματοποιούν τακτικές επιστροφές και επαναχρησιμοποιήσεις με συχνότητα αντίστοιχη με εκείνη του Falcon 9, ενισχύοντας σημαντικά τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια διαστημική βιομηχανία.

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