Συναγερμός στο Παρίσι για το Γαλλία-Μαρόκο στο Μουντιάλ: Φόβοι για σοβαρά επεισόδια όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα
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Μαρόκο Γαλλία Μουντιάλ 2026

Συναγερμός στο Παρίσι για το Γαλλία-Μαρόκο στο Μουντιάλ: Φόβοι για σοβαρά επεισόδια όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα

Το 2022 οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης με τη Γαλλία να επικρατεί και να προκρίνεται στον τελικό, τότε είχαν ακολουθήσει σοβαρά επεισόδια στους δρόμους του Παρισιού

Συναγερμός στο Παρίσι για το Γαλλία-Μαρόκο στο Μουντιάλ: Φόβοι για σοβαρά επεισόδια όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα
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Συναγερμός έχει σημάνει στο Παρίσι, ενόψει της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο (9/7-23:00) στη Βοστώνη, για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ, η αστυνομία του Παρισιού προετοιμάζεται για τον αγώνα, ενώ έχει δοθεί ήδη εντολή που επιτρέπει σε αστυνομικά drones να βιντεοσκοπούν τους δρόμους.

Αυτός είναι ένας τρόπος για να εντοπιστούν πιο γρήγορα πιθανά περιστατικά, όπως συνέβη στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου τον Δεκέμβριο του 2022, όπου έγιναν 266 συλλήψεις, 167 εκ των οποίων στο Παρίσι.

Για να αποφευχθεί επίσης ο συνωστισμός στα Ηλύσια Πεδία κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι αρχές διέταξαν το κλείσιμο αρκετών σταθμών του μετρό.

2005 riots: Have Paris's underprivileged suburbs left their violent past behind? • FRANCE 24


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