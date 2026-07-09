Συναγερμός στο Παρίσι για το Γαλλία-Μαρόκο στο Μουντιάλ: Φόβοι για σοβαρά επεισόδια όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα

Πανελλαδικές 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό – Γιατί οι βαθμοί δεν καθορίζουν το μέλλον
Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, μαθηματικός, πρόεδρος του ομίλου φροντιστηρίων Διακρότημα: «Οι βαθμοί είναι το εισιτήριο, όχι ο προορισμός»
🚨 𝗡𝗘𝗪: Paris ramps up security ahead of the France vs. Morocco World Cup quarterfinal amid fears of fan unrest.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 9, 2026
· Authorities will deploy drones, ban fireworks and pyrotechnics, and close several metro stations around the Champs-Élysées to prevent large gatherings and… pic.twitter.com/HnednJpJeB