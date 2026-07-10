Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι 42χρονοι για την επίθεση στη Marfin

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, έξω από το σπίτι που διέμενε ο 42χρονος βρέθηκαν περίπου 6 αστυνομικοί οι οποίοι εισήλθαν και στο σπίτι του άνδρα προκειμένου να τον συλλάβουν.