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Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι 42χρονοι για την επίθεση στη Marfin
ΕΛΛΑΔΑ
Άνω Λιόσια Εμπρηστική επίθεση Νεκροί Marfin

Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι 42χρονοι για την επίθεση στη Marfin

Πώς έγινε η επιχείρηση από το Ελληνικό FBI για τις συλλήψεις των δύο φερόμενων ως δραστών

Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι 42χρονοι για την επίθεση στη Marfin
Κώστας Στάμου
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
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Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Άνω Λιόσια για τη σύλληψη ενός εκ των δύο 42χρονων που φέρονται να είναι οι δράστες της δολοφονικής, εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, τον Μάιο του 2010, με θύματα τρεις εργαζόμενους. Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και η σύλληψη του δεύτερου 42χρονου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι Αστυνομικοί του ελληνικού FBI είχαν την πληροφορία ότι ο 42χρονος το τελευταίο διάστημα είχε μετακομίσει στα Άνω Λιόσια και αφού παρακολούθησαν τις κινήσεις του σήμερα το πρωί περικύκλωσαν το ισόγειο διαμέρισμα.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί, περίπου 20 πάνοπλοι αστυνομικοί, με full face, έφτασαν στη γειτονιά με συμβατικά αυτοκίνητα και μπήκαν στο ισόγειο διαμέρισμα της διπλοκατοικίας.

Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι 42χρονοι για την επίθεση στη Marfin


Μετά από λίγα λεπτά έβγαλαν με χειροπέδες τον 42χρονο μαζί με τη σύντροφό του, με την οποία είχαν μετακομίσει στα Άνω Λιόσια τους τελευταίους 6 μήνες.

Ο συλληφθείς μπήκε στο όχημα της Αστυνομίας χωρίς να προβάλει αντίσταση και οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής όπου κρατείται μέχρι αυτή την ώρα.

Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι 42χρονοι για την επίθεση στη Marfin
Το σπίτι που έμενε ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων στα Άνω Λιόσια
Κλείσιμο

Στο πλαίσιο των ερευνών για τους δράστες της επίθεσης στην τράπεζα το 2010, συνελήφθη λίγο μετά τις 9:00 σήμερα το πρωί και  ο δεύτερος 42χρονος ο οποίος βρισκόταν σε διαμέρισμα κοντά στην πλατεία Αμερικής.

Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι 42χρονοι για την επίθεση στη Marfin
Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι 42χρονοι για την επίθεση στη Marfin
Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι 42χρονοι για την επίθεση στη Marfin

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, έξω από το σπίτι που διέμενε ο 42χρονος βρέθηκαν περίπου 6 αστυνομικοί οι οποίοι εισήλθαν και στο σπίτι του άνδρα προκειμένου να τον συλλάβουν.


Κώστας Στάμου
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
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