Αρχίζει στην Ελβετία το Star Sailors League Gold Cup: Βραζιλία, Ουκρανία και Φινλανδία οι αντίπαλοι της Ελλάδας στο Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας

To Μουντιάλ του ποδοσφαίρου πλησιάζει προς το τέλος του και ξεκινά η προκριματική φάση του Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας! Το Star Sailors League Gold Cup!Το διάστημα 14 με 17 Ιουλίου στη λίμνη Γκρανζόν της Ελβετίας η Ελλάδα με σκάφος τύπου AC47 θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία και την Ουκρανία σε οκτώ ιστιοδρομίες (δύο την ημέρα) και η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του Star Sailors league Gold Cup που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Βραζιλία.Η Team Greece «Odyssey» αποτελείται από Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για την παρθενική τους συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ιστιοπλοΐας, το οποίο διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και είναι ιδέα των ιδρυτών της Star Sailors league και κορυφαίων ιστιοπλόων του κόσμου.Συνολικά λαμβάνουν μέρος 66 χώρες από τις 143 που ανήκουν στην World Sailing. Την πρόκριση για την τελική φάση θα πάρουν 40 εθνικές ομάδες που θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ.Η αποστολή αναχωρεί για την Ελβετία την Κυριακή και πρόκειται για 10 ιστιοπλόους. Είναι οι Αιμίλιος Παπαθανασίου, Δημήτρης Δεληγιάννης, Αφροδίτη Ζέιχερς, Στέλιος Νούτσος, Σίμος Καμπουρίδης, Άκης Τσαρούχας, Αντώνης Μπουγιούρης, Χρύσα Μαρίνου, Γιώργος Καραδήμας, Γιώργος Τσιγκούλης.Ο επικεφαλής της ομάδας μας Αιμίλιος Παπαθανασίου δήλωσε: «Μιλάμε για το κορυφαίο γεγονός στην παγκόσμια ιστιοπλοΐα και χωρίς αμφισβήτηση αποτελεί τεράστια τιμή για την Ελλάδα που κλήθηκε να συμμετάσχει. Πέρυσι είχαμε λάβει μέρος σε προπονητικό καμπ της Star Sailors League και τον περασμένο μήνα προπονηθήκαμε στον θαλάσσιο στίβο που θα γίνει ο αγώνας της προκριματικής φάσης. Είμαι αισιόδοξος.Οφείλω, βέβαια, να παρατηρήσω ότι είναι η πρώτη μας φορά που θα λάβουμε μέρος σε έναν τόσο μεγάλο αγώνα και η αλήθεια είναι ότι οι αντίπαλοί μας υπερτερούν σε εμπειρία. Εμείς, όμως, έχουμε τη δίψα για τη διάκριση και με το πάθος που μας διακατέχει θα δώσουμε όλο μας το είναι για την πρόκριση στον τελικό τη Βραζιλίας.Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, όμως θα το παλέψουμε. Το ευχάριστο είναι ότι πολλοί Ελληνες ιστιοπλόοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να τρέξουν με το σκάφος μας και ελπίζω αυτό να γίνει στην τελική φάση, διότι κάθε ομάδα θα διαθέτει 25 ιστιοπλόους και θα γίνεται το απαραίτητο ροτέισον. Προέχει, όμως, η πρόκριση από την Ελβετία».