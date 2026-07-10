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Σαμίρ Νασρί: Υποβλήθηκε σε ανάκριση επί 10 ώρες ως ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος
Σαμίρ Νασρί: Υποβλήθηκε σε ανάκριση επί 10 ώρες ως ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος
Ο παλαίμαχος Γάλλος διεθνής με θητεία σε Μαρσέιγ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να εμπλέκεται στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά το ξέπλυμα χρήματος από τις δραστηριότητες οργανωμένης συμμορίας
Ο Σαμίρ Νασρί πέρασε περίπου δέκα ώρες υπό προσωρινή κράτηση, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Le Parisien, στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που έχει ανοίξει για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα χρήματος που είναι προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.
Ο 39χρονος Αλγερινής καταγωγής άσος, πέρασε αυτή την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, περίπου δέκα ώρες υπό κράτηση στα γραφεία της Ταξιαρχίας Οικονομικών Ερευνών και Ανακρίσεων (BRIF) της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού.
Ο πρώην μέσος της εθνικής Γαλλίας, της Μαρσέιγ, της Άρσεναλ και της Σίτι, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως σχολιαστής για το τηλεοπτικό κανάλι Canal+, ανακρίθηκε στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που ξεκίνησε για εισαγωγή ναρκωτικών, σύσταση συμμορίας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) που σχετίζονται με εισαγωγή ναρκωτικών από εγκληματική οργάνωση.
Σε αυτή την υπόθεση, οι δύο κεντρικοί πρωταγωνιστές είναι ο Καρίμ Μπερεμπού, ένας έμπορος ναρκωτικών από τη Μασσαλία που είναι φυλακισμένος από το 2021, και ο Ολιβιέ Σαμπάχ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας από τους στυλοβάτες του δικτύου ξεπλύματος των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Μπερεμπού.
Η εμπλοκή του Νασρί ως πρώην διαχειριστή νυχτερινού κέντρου
Ο Σαμίρ Νασρί φέρεται να εμπλέκεται στο σκέλος του «ξεπλύματος χρήματος από εγκληματική οργάνωση» υπό την ιδιότητά του ως πρώην διαχειριστής του «XS», ενός νυχτερινού κέντρου στο Παρίσι, του οποίου έγινε μέτοχος γύρω στο 2016. Αυτή η προσαγωγή ακολούθησε ένα πρώτο αντίστοιχο μέτρο κράτησης στα τέλη Ιουνίου στη Μασσαλία. Η κράτησή του άρθηκε το βράδυ, χωρίς να αποφασιστεί κάποια δικαστική δίωξη εις βάρος του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή προς το παρόν. Ωστόσο, ενδέχεται να κληθεί εκ νέου για πιθανή απαγγελία κατηγοριών.
Ο πρώην μέσος της Μαρσέιγ, ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος του Ντουμπάι όπου οι φόροι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, είναι επιπλέον ύποπτος από τις γαλλικές φορολογικές αρχές για «εικονική κατοικία στο εξωτερικό», καθώς θεωρείται ότι διαμένει μόνιμα στο Παρίσι, όπως αποκάλυψε έρευνα της εφημερίδας Les Échos που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο. Ο ίδιος «προδόθηκε» από περισσότερες από 200 παραγγελίες έτοιμου φαγητού που πραγματοποίησε μέσω της εφαρμογής delivery στην παρισινή του διεύθυνση.
Ο 39χρονος Αλγερινής καταγωγής άσος, πέρασε αυτή την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, περίπου δέκα ώρες υπό κράτηση στα γραφεία της Ταξιαρχίας Οικονομικών Ερευνών και Ανακρίσεων (BRIF) της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού.
Ο πρώην μέσος της εθνικής Γαλλίας, της Μαρσέιγ, της Άρσεναλ και της Σίτι, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως σχολιαστής για το τηλεοπτικό κανάλι Canal+, ανακρίθηκε στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που ξεκίνησε για εισαγωγή ναρκωτικών, σύσταση συμμορίας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) που σχετίζονται με εισαγωγή ναρκωτικών από εγκληματική οργάνωση.
Σε αυτή την υπόθεση, οι δύο κεντρικοί πρωταγωνιστές είναι ο Καρίμ Μπερεμπού, ένας έμπορος ναρκωτικών από τη Μασσαλία που είναι φυλακισμένος από το 2021, και ο Ολιβιέ Σαμπάχ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας από τους στυλοβάτες του δικτύου ξεπλύματος των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Μπερεμπού.
Η εμπλοκή του Νασρί ως πρώην διαχειριστή νυχτερινού κέντρου
Ο Σαμίρ Νασρί φέρεται να εμπλέκεται στο σκέλος του «ξεπλύματος χρήματος από εγκληματική οργάνωση» υπό την ιδιότητά του ως πρώην διαχειριστής του «XS», ενός νυχτερινού κέντρου στο Παρίσι, του οποίου έγινε μέτοχος γύρω στο 2016. Αυτή η προσαγωγή ακολούθησε ένα πρώτο αντίστοιχο μέτρο κράτησης στα τέλη Ιουνίου στη Μασσαλία. Η κράτησή του άρθηκε το βράδυ, χωρίς να αποφασιστεί κάποια δικαστική δίωξη εις βάρος του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή προς το παρόν. Ωστόσο, ενδέχεται να κληθεί εκ νέου για πιθανή απαγγελία κατηγοριών.
Ο πρώην μέσος της Μαρσέιγ, ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος του Ντουμπάι όπου οι φόροι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, είναι επιπλέον ύποπτος από τις γαλλικές φορολογικές αρχές για «εικονική κατοικία στο εξωτερικό», καθώς θεωρείται ότι διαμένει μόνιμα στο Παρίσι, όπως αποκάλυψε έρευνα της εφημερίδας Les Échos που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο. Ο ίδιος «προδόθηκε» από περισσότερες από 200 παραγγελίες έτοιμου φαγητού που πραγματοποίησε μέσω της εφαρμογής delivery στην παρισινή του διεύθυνση.
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