Το νέο Air Force One έχει αμυντικές ελλείψεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, λένε οι New York Times
Το νέο Air Force One έχει αμυντικές ελλείψεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, λένε οι New York Times
Ειδικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη αμυντικών αντιμέτρων ενέχει πιθανούς κινδύνους όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει στο εξωτερικό - Ο Λευκός Οίκος υπεραμύνθηκε της ασφάλειας του αεροσκάφους
Για αμυντικά κενά που παρουσιάζει το νέο Air Force One, με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ πέταξε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην Τουρκία, μίλησαν αξιωματούχοι που έχουν λάβει ενημέρωση για τον τρόπο που μετασκευάστηκε το τζετ, όταν παρελήφθη από το Κατάρ, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως προεδρικό αεροσκάφος.
Οι ειδικοί μίλησαν στους New York Times για απουσία των αμυντικών αντιμέτρων που αποτελούσαν χαρακτηριστικά ασφαλείας του παλαιού μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων αντιπυραυλικών δυνατοτήτων του, επισημαίνοντας ότι η απουσία αυτών των δυνατοτήτων από το αεροσκάφος τύπου Boeing 747-8 δημιουργεί πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση του τζετ στο εξωτερικό. Ακριβώς αυτά τα κενά φαίνεται πως οδήγησαν στην ξαφνική απόφαση της Τετάρτης, βάσει της οποίας ο Τραμπ αναχώρησε από την Τουρκία με το παλιό Air Force One, κατόπιν παρότρυνσης της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service).
Νομοθέτες κάλεσαν την κυβέρνηση να αποκαλύψει εάν η αναβάθμιση του καταριανού αεροπλάνου, την οποία επέβλεψε η Πολεμική Αεροπορία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, παρείχε επαρκείς αναβαθμίσεις ασφαλείας. Εξάλλου, η ασφάλεια του αεροσκάφους είναι κρίσιμη όχι μόνο για τον πρόεδρο, αλλά και για την πολυπληθή συνοδεία του προσωπικού του Λευκού Οίκου, των αξιωματούχων της Μυστικής Υπηρεσίας, των δημοσιογράφων και των προσκεκλημένων που επιβαίνουν σε αυτό.
Ο Τραμπ πίεζε να τεθεί το νέο αεροπλάνο σε χρήση το συντομότερο δυνατό και παραπονιόταν συχνά ότι το παλιό προεδρικό αεροσκάφος δεν ήταν αρκετά εντυπωσιακό για τη διεξαγωγή διεθνών ταξιδιών.
Η Πολεμική Αεροπορία αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομέρειες γύρω από τα συστήματα ασφαλείας στο μετασκευασμένο καταριανό αεροπλάνο, το οποίο χρησιμοποιείται ως αεροσκάφος «γέφυρα» ενόσω ολοκληρώνεται η κατασκευή δύο νέων Boeing που θα αποτελέσουν τον μόνιμο προεδρικό στόλο. Ωστόσο, σε ανακοίνωση που εξέδωσε όταν γνωστοποίησε ότι το δωρηθέν τζετ ήταν έτοιμο να μεταφέρει τον πρόεδρο, αναγνώρισε ότι το προσωρινό αεροπλάνο δεν διέθετε όλο τον εξοπλισμό που συναντάται συνήθως σε ένα Air Force One.
«Δεν λήφθηκε κανένα ρίσκο όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία ή τις επικοινωνίες της αποστολής», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε ανακοίνωσή της στις 19 Ιουνίου. «Όμως η συλλογική ομάδα προέβη σε συμβιβασμούς σε ορισμένα από τα λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενα πακέτα αποστολών που πρέπει να παραδώσει η Boeing για την υποστήριξη των επόμενων 40 ετών» πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο «λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενα πακέτα αποστολών».
Ωστόσο, αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για τη μετασκευή του καταριανού τζετ, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του, δήλωσαν ότι αυτό δεν διέθετε τις ίδιες δυνατότητες αμυντικών αντιμέτρων με το προηγούμενο μοντέλο.
Οι ειδικοί μίλησαν στους New York Times για απουσία των αμυντικών αντιμέτρων που αποτελούσαν χαρακτηριστικά ασφαλείας του παλαιού μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων αντιπυραυλικών δυνατοτήτων του, επισημαίνοντας ότι η απουσία αυτών των δυνατοτήτων από το αεροσκάφος τύπου Boeing 747-8 δημιουργεί πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση του τζετ στο εξωτερικό. Ακριβώς αυτά τα κενά φαίνεται πως οδήγησαν στην ξαφνική απόφαση της Τετάρτης, βάσει της οποίας ο Τραμπ αναχώρησε από την Τουρκία με το παλιό Air Force One, κατόπιν παρότρυνσης της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service).
Νομοθέτες κάλεσαν την κυβέρνηση να αποκαλύψει εάν η αναβάθμιση του καταριανού αεροπλάνου, την οποία επέβλεψε η Πολεμική Αεροπορία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, παρείχε επαρκείς αναβαθμίσεις ασφαλείας. Εξάλλου, η ασφάλεια του αεροσκάφους είναι κρίσιμη όχι μόνο για τον πρόεδρο, αλλά και για την πολυπληθή συνοδεία του προσωπικού του Λευκού Οίκου, των αξιωματούχων της Μυστικής Υπηρεσίας, των δημοσιογράφων και των προσκεκλημένων που επιβαίνουν σε αυτό.
Ο Τραμπ πίεζε να τεθεί το νέο αεροπλάνο σε χρήση το συντομότερο δυνατό και παραπονιόταν συχνά ότι το παλιό προεδρικό αεροσκάφος δεν ήταν αρκετά εντυπωσιακό για τη διεξαγωγή διεθνών ταξιδιών.
Ο Λευκός Οίκος υπεραμύνθηκε της ασφάλειας του αεροσκάφουςΤην Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες του νέου αεροπλάνου, αλλά υπεραμύνθηκε της ασφάλειάς του. «Το νέο Air Force One είναι ένα αεροσκάφος υπερσύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο έχει εξοπλιστεί με πρωτόκολλα ασφαλείας υψηλού επιπέδου που διασφαλίζουν την προστασία του προέδρου και του προσωπικού του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ. «Όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν στο στόχαστρο, και χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών».
Η Πολεμική Αεροπορία αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομέρειες γύρω από τα συστήματα ασφαλείας στο μετασκευασμένο καταριανό αεροπλάνο, το οποίο χρησιμοποιείται ως αεροσκάφος «γέφυρα» ενόσω ολοκληρώνεται η κατασκευή δύο νέων Boeing που θα αποτελέσουν τον μόνιμο προεδρικό στόλο. Ωστόσο, σε ανακοίνωση που εξέδωσε όταν γνωστοποίησε ότι το δωρηθέν τζετ ήταν έτοιμο να μεταφέρει τον πρόεδρο, αναγνώρισε ότι το προσωρινό αεροπλάνο δεν διέθετε όλο τον εξοπλισμό που συναντάται συνήθως σε ένα Air Force One.
«Δεν λήφθηκε κανένα ρίσκο όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία ή τις επικοινωνίες της αποστολής», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε ανακοίνωσή της στις 19 Ιουνίου. «Όμως η συλλογική ομάδα προέβη σε συμβιβασμούς σε ορισμένα από τα λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενα πακέτα αποστολών που πρέπει να παραδώσει η Boeing για την υποστήριξη των επόμενων 40 ετών» πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο «λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενα πακέτα αποστολών».
Ωστόσο, αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για τη μετασκευή του καταριανού τζετ, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του, δήλωσαν ότι αυτό δεν διέθετε τις ίδιες δυνατότητες αμυντικών αντιμέτρων με το προηγούμενο μοντέλο.
Προκάλεσε έκπληξη η χρήση του νέου τζετ για ταξίδι στο εξωτερικόΔύο πρώην αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στην προσπάθεια αντικατάστασης των παλαιότερων αεροσκαφών Air Force One, δήλωσαν έκπληκτοι που είδαν τον Τραμπ να πετάει με το νέο τζετ στο εξωτερικό, όπου οι κίνδυνοι ασφαλείας είναι μεγαλύτεροι. Η Τουρκία, όπου ο Τραμπ παρευρέθηκε σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, συνορεύει με το Ιράν, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν με νέα πλήγματα αυτή την εβδομάδα.
Οι πρώην αξιωματούχοι δεν είχαν εμπλοκή στη μετασκευή του καταριανού τζετ, αλλά δήλωσαν ότι η ταχύτητα υλοποίησης του έργου σήμαινε πως δεν θα υπήρχε αρκετός χρόνος για να γίνουν όλες οι τροποποιήσεις ασφαλείας που παραδοσιακά συνδέονται με ένα πλήρως εξοπλισμένο προεδρικό αεροσκάφος.
«Ο χρόνος δεν επέτρεψε όλες τις συνήθεις τροποποιήσεις του Air Force One, επομένως απουσιάζει ένας συνδυασμός συστημάτων ασφάλειας, επικοινωνιών και υποστήριξης», δήλωσε ο Φρανκ Κένταλ, πρώην υπουργός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος ήταν επικεφαλής του υπουργείου όταν αυτό προσπαθούσε να πιέσει την Boeing να επιταχύνει το επί μακρόν καθυστερημένο συμβόλαιό της για την παράδοση δύο νέων αεροσκαφών Air Force One. «Με την κατάσταση στο Ιράν, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία», πρόσθεσε ο Κένταλ. «Ειλικρινά, εκπλήσσομαι που βλέπω αυτό το αεροπλάνο να χρησιμοποιείται εκτός των ΗΠΑ».
Ο Άντριου Π. Χάντερ, πρώην υφυπουργός της Πολεμικής Αεροπορίας που ήταν υπεύθυνος για το πρόγραμμα του Air Force One κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, δήλωσε επίσης ότι μια πραγματική μετασκευή ενός τζετ 747 για να προετοιμαστεί ώστε να γίνει Air Force One απαιτεί περισσότερο από έναν χρόνο εργασίας.
«Οι ίδιες οι δηλώσεις του Τραμπ - συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης εκ μέρους του "ενός επιπέδου πολυτέλειας που δεν έχει ξαναδεί κανείς" - καθιστούν σαφές ότι οι αποφάσεις αυτές έθεσαν σε προτεραιότητα την προσωπική άνεση και το γούστο του Τραμπ έναντι της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», έγραψαν στην επιστολή, την οποία απέστειλε ο γερουσιαστής Κρίστοφερ Σ. Μέρφι, Δημοκρατικός από το Κονέκτικατ, μαζί με άλλους 12 γερουσιαστές.
Τα παλαιότερα αεροπλάνα που εκτελούσαν χρέη Air Force One περιλάμβαναν ένα αμυντικό σύστημα σχεδιασμένο να εξουδετερώνει πυραύλους που «εγκλωβίζουν» τη θερμότητα. Αυτή η δυνατότητα σχεδιάζεται επίσης να συμπεριληφθεί στα νέα αεροπλάνα της Boeing, σύμφωνα με τρεις πρώην αξιωματούχους του Πενταγώνου.
Διαφορετικά τμήματα των αμυντικών συστημάτων είναι ορατά στο παλιό Air Force One, κάτω από το φτερό του αεροπλάνου και στην ουρά του. Δεν είναι εμφανή σε φωτογραφίες του νέου καταριανού αεροπλάνου, σύμφωνα με έναν τρίτο πρώην αξιωματούχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
Τα συστήματα πυραυλικής άμυνας στο Air Force One έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα στην ιστορία του αεροσκάφους, αλλά παρ' όλα αυτά θεωρούνται κρίσιμες πτυχές των χαρακτηριστικών ασφαλείας του αεροπλάνου.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το Ιράν στοχεύει τον Τραμπ από τότε που εκείνος διέταξε την επίθεση με drone που σκότωσε τον Κασέμ Σουλεϊμανί, τον Ιανουάριο του 2020. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, η Μυστική Υπηρεσία αύξησε την προστασία για τον Αμερικανό πρόεδρο, ακόμη και πριν από την απόπειρα κατά της ζωής του στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, λόγω πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια της Τεχεράνης εναντίον του.
Παρά την επανάληψη των έντονων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί ιθύνοντες χάραξης πολιτικής που έχουν ενημερωθεί για τις τρέχουσες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών δεν πιστεύουν ότι το Ιράν έχει σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι το Ιράν έχει σαφή αντίληψη για το τι είδους αποσταθεροποίηση θα αποτελούσε οποιαδήποτε απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ και ποια θα ήταν η ένταση της αμερικανικής απάντησης.
Παρόλα αυτά, η Μυστική Υπηρεσία ανησύχησε αρκετά για την εγγύτητα του Τραμπ με το Ιράν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Άγκυρα, ώστε να αναγκάσει τον πρόεδρο να αλλάξει αεροπλάνο κατά την έξοδο από τη χώρα, όπως ανέφεραν πρώτοι οι New York Times την Τετάρτη.
Ανακοινώνοντας την αλλαγή, ο Τραμπ παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή: Ισχυρίστηκε ότι πετούσε με το παλιό αεροπλάνο, ώστε το νέο τζετ να μπορέσει να αναχωρήσει νωρίτερα και να πραγματοποιήσει στάσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις για να το επιδείξει στα στρατεύματα, επειδή το αεροσκάφος είναι «μεγαλοπρεπές».
Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με τα στρατιωτικά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις του προέδρου δήλωσε ότι υπήρχαν συχνά σημεία τριβής μεταξύ του προσωπικού του Λευκού Οίκου, των στρατιωτικών συμβούλων και της Μυστικής Υπηρεσίας σχετικά με τα ταξιδιωτικά σχέδια όταν προέκυπταν ζητήματα ασφαλείας.
Όταν όμως οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες απαιτούσαν αλλαγές, οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου γενικά τους επέτρεπαν να επικρατήσουν, εφαρμόζοντας σχέδια «δράσης» που μετρίαζαν τις πιθανές απειλές.
«Ο χρόνος δεν επέτρεψε όλες τις συνήθεις τροποποιήσεις του Air Force One, επομένως απουσιάζει ένας συνδυασμός συστημάτων ασφάλειας, επικοινωνιών και υποστήριξης», δήλωσε ο Φρανκ Κένταλ, πρώην υπουργός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος ήταν επικεφαλής του υπουργείου όταν αυτό προσπαθούσε να πιέσει την Boeing να επιταχύνει το επί μακρόν καθυστερημένο συμβόλαιό της για την παράδοση δύο νέων αεροσκαφών Air Force One. «Με την κατάσταση στο Ιράν, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία», πρόσθεσε ο Κένταλ. «Ειλικρινά, εκπλήσσομαι που βλέπω αυτό το αεροπλάνο να χρησιμοποιείται εκτός των ΗΠΑ».
Ο Άντριου Π. Χάντερ, πρώην υφυπουργός της Πολεμικής Αεροπορίας που ήταν υπεύθυνος για το πρόγραμμα του Air Force One κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, δήλωσε επίσης ότι μια πραγματική μετασκευή ενός τζετ 747 για να προετοιμαστεί ώστε να γίνει Air Force One απαιτεί περισσότερο από έναν χρόνο εργασίας.
Τα ερωτήματα των Δημοκρατικών πριν το ταξίδι στην ΤουρκίαΤην ημέρα πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την Τουρκία, οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας απέστειλαν επιστολή στην Πολεμική Αεροπορία θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις τροποποιήσεις στο καταριανό αεροπλάνο και αμφισβητώντας εάν διέθετε όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις ασφαλείας.
«Οι ίδιες οι δηλώσεις του Τραμπ - συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης εκ μέρους του "ενός επιπέδου πολυτέλειας που δεν έχει ξαναδεί κανείς" - καθιστούν σαφές ότι οι αποφάσεις αυτές έθεσαν σε προτεραιότητα την προσωπική άνεση και το γούστο του Τραμπ έναντι της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», έγραψαν στην επιστολή, την οποία απέστειλε ο γερουσιαστής Κρίστοφερ Σ. Μέρφι, Δημοκρατικός από το Κονέκτικατ, μαζί με άλλους 12 γερουσιαστές.
Τα παλαιότερα αεροπλάνα που εκτελούσαν χρέη Air Force One περιλάμβαναν ένα αμυντικό σύστημα σχεδιασμένο να εξουδετερώνει πυραύλους που «εγκλωβίζουν» τη θερμότητα. Αυτή η δυνατότητα σχεδιάζεται επίσης να συμπεριληφθεί στα νέα αεροπλάνα της Boeing, σύμφωνα με τρεις πρώην αξιωματούχους του Πενταγώνου.
Διαφορετικά τμήματα των αμυντικών συστημάτων είναι ορατά στο παλιό Air Force One, κάτω από το φτερό του αεροπλάνου και στην ουρά του. Δεν είναι εμφανή σε φωτογραφίες του νέου καταριανού αεροπλάνου, σύμφωνα με έναν τρίτο πρώην αξιωματούχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
Τα συστήματα πυραυλικής άμυνας στο Air Force One έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα στην ιστορία του αεροσκάφους, αλλά παρ' όλα αυτά θεωρούνται κρίσιμες πτυχές των χαρακτηριστικών ασφαλείας του αεροπλάνου.
Οι αμυντικές προδιαγραφές για τα νέα Air Force One που κατασκευάζονταιΤο Πεντάγωνο δημοσίευσε προδιαγραφές για τα αεροσκάφη της Boeing που βρίσκονται τώρα υπό κατασκευή, οι οποίες υποδεικνύουν ότι τα νέα τζετ θα περιλαμβάνουν «σύστημα αυτοάμυνας» και «σύστημα επικοινωνίας αποστολής», καθώς αυτές και άλλες αναβαθμίσεις είναι απαραίτητες «προκειμένου να μπορέσει ο πρόεδρος να ασκήσει τα καθήκοντα του αρχηγού του κράτους, του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας και του γενικού διοικητή».
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το Ιράν στοχεύει τον Τραμπ από τότε που εκείνος διέταξε την επίθεση με drone που σκότωσε τον Κασέμ Σουλεϊμανί, τον Ιανουάριο του 2020. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, η Μυστική Υπηρεσία αύξησε την προστασία για τον Αμερικανό πρόεδρο, ακόμη και πριν από την απόπειρα κατά της ζωής του στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, λόγω πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια της Τεχεράνης εναντίον του.
Παρά την επανάληψη των έντονων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί ιθύνοντες χάραξης πολιτικής που έχουν ενημερωθεί για τις τρέχουσες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών δεν πιστεύουν ότι το Ιράν έχει σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι το Ιράν έχει σαφή αντίληψη για το τι είδους αποσταθεροποίηση θα αποτελούσε οποιαδήποτε απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ και ποια θα ήταν η ένταση της αμερικανικής απάντησης.
Παρόλα αυτά, η Μυστική Υπηρεσία ανησύχησε αρκετά για την εγγύτητα του Τραμπ με το Ιράν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Άγκυρα, ώστε να αναγκάσει τον πρόεδρο να αλλάξει αεροπλάνο κατά την έξοδο από τη χώρα, όπως ανέφεραν πρώτοι οι New York Times την Τετάρτη.
Ανακοινώνοντας την αλλαγή, ο Τραμπ παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή: Ισχυρίστηκε ότι πετούσε με το παλιό αεροπλάνο, ώστε το νέο τζετ να μπορέσει να αναχωρήσει νωρίτερα και να πραγματοποιήσει στάσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις για να το επιδείξει στα στρατεύματα, επειδή το αεροσκάφος είναι «μεγαλοπρεπές».
Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με τα στρατιωτικά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις του προέδρου δήλωσε ότι υπήρχαν συχνά σημεία τριβής μεταξύ του προσωπικού του Λευκού Οίκου, των στρατιωτικών συμβούλων και της Μυστικής Υπηρεσίας σχετικά με τα ταξιδιωτικά σχέδια όταν προέκυπταν ζητήματα ασφαλείας.
Όταν όμως οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες απαιτούσαν αλλαγές, οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου γενικά τους επέτρεπαν να επικρατήσουν, εφαρμόζοντας σχέδια «δράσης» που μετρίαζαν τις πιθανές απειλές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα