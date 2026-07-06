Παρουσία Βασιλόπουλου το camp της Βαλένθια στο Ρέθυμνο

Η δημιουργία και λειτουργία στο Ρέθυμνο ενός σταθμού μπασκετικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης για όλη την Κρήτη.«Ο οργανισμός της Βαλένθια και εγώ προσωπικά είμαστε ενθουσιασμένοι από την παρουσία μας στο Ρέθυμνο, που υπήρξε πολύ γόνιμη και σε αυτό το πλαίσιο οικοδομήσαμε μια πραγματικά δυνατή σχέση με προοπτική.Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως διότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε ένα δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα και ευχαριστούμε πολύ την ομάδα των Cretan Kings και τον Δήμο Ρεθύμνης για τη φιλοξενία, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους» τόνισε ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος.«Δώσαμε στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν το πρόγραμμα της Βαλένθια. Ελπίζω ότι κάποια από αυτά στο μέλλον θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη Βαλένθια και να γνωρίσουν από κοντά τον οργανισμό και να μυηθούν στο όραμα του».«Η διοργάνωση αυτού του καμπ αποτελεί έναν σταθμό για την ομάδα μας, το αθλητικό γίγνεσθαι του Ρεθύμνου Ρέθυμνο και ολόκληρη την Κρήτη.Τέτοιες πρωτοβουλίες και συνεργασίες, οι οποίες ασφαλώς θα έχουν και συνέχεια, αποτελούν μια πλατφόρμα διακίνησης νέων ιδεών και τεχνογνωσίας με μεγάλο ορίζοντα.Ευχαριστούμε πολύ τη Βαλένθια για την εμπιστοσύνη, τον Δήμο Ρεθύμνης και ειδικότερα τον Αντιδήμαρχο Νίκο Προβιά για την υποστήριξη, τους γονείς για την εμπιστοσύνη και τα παιδιά για την ενθουσιώδη ανταπόκριση τους».