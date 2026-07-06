Ιστορικές στιγμές για τους Νορβηγούς στο Μουντιάλ: Η αγκαλιά της πριγκίπισσας Ίνγκριντ με τον Χάαλαντ και 100.000 κόσμου στους δρόμους

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Πάνω από 100.000 κόσμου στους δρόμους

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μέτε Μάριτ μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην πρωτοτυπία της συνάντησης ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας με έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του ποδοσφαίρου στον κόσμο. Ένας άλλος συνόψισε την ευρύτερη πορεία του Χάαλαντ στο τουρνουά: «Ο Χάαλαντ συναντά τώρα άνετα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τρελό». Ένας τρίτος οπαδός επικεντρώθηκε στο συναίσθημα της ίδιας της σκηνής: «Η ευτυχία είναι ξεκάθαρα ορατή στα πρόσωπά τους».Πάνω από 100.000 άνθρωποι γιορτάζουν στους δρόμους του Όσλου μετά την επική πρόκριση της Νορβηγίας κόντρα στην Βραζιλία. Υπήρχαν μεγάλες ουρές από όλες τις πλευρές για να μπουν στην πλατεία του Δημαρχείου, η οποία ετοιμάστηκε την τελευταία στιγμή για τη γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Σύμφωνα με την παράδοση, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συρρέει στο «Spikersuppa» του Όσλο με την ελπίδα να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Μερικοί ήταν ακόμα και 13 (!) ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης σε θέση στην ουρά για να μπουν στον ειδικό χώρο.«Ο Έρλινγκ ήταν αυτός που το είπε τελευταία φορά, ότι η Νορβηγία έχει αλλάξει για πάντα. Τώρα θα ακολουθήσει ακόμα μια εβδομάδα γιορτών. Μετά θα έχουμε τον αγώνα του Σαββάτου. Γι’ αυτό και ανησυχώ για την υγεία του κόσμου», δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας Στάλε Σολμπάκεν.Τη Δευτέρα το πρωί, το Παλάτι δημοσίευσε φωτογραφία του ζεύγους των πριγκίπων που παρακολουθούν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται φωτογραφία της Μέττε-Μαρίτ μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα.Φορώντας κασκόλ και με νορβηγικές σημαίες στο περβάζι του παραθύρου, το ζεύγος παρακολούθησε τον αγώνα της Νορβηγίας εναντίον της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το Παλάτι. Αργότερα το βράδυ, ο πρίγκιπας βγήκε στην πλατεία του παλατιού και αναμίχθηκε με το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί εκεί.Όπως γράφουν στη Νορβηγία, αυτό δεν σημαίνει ότι η Μέττε-Μαρίτ έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. «Προς το παρόν, δεν έχει πάρει εξιτήριο», δηλώνει η σύμβουλος επικοινωνίας του Βασιλικού Οίκου, Λιβ Ανέτ Λουάνε.Το βασιλικό ζεύγος παρακολούθησε τον αγώνα από το Μάγκεροϊ, ενώ η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους βρίσκονταν στο γήπεδο στις ΗΠΑ.