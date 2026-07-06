Οι πανηγυρισμοί των Νορβηγών μετά την πρόκριση: Ο Χάαλαντ έδωσε τον ρυθμό και οι «Βίκινγκς» έκαναν... κουπί στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Έρλινγκ Χάαλαντ εθνική Νορβηγίας Εθνική Βραζιλίας

Οι πανηγυρισμοί των Νορβηγών μετά την πρόκριση: Ο Χάαλαντ έδωσε τον ρυθμό και οι «Βίκινγκς» έκαναν... κουπί στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο

Ο σούπερ σταρ της Νορβηγίας μετά τα δύο γκολ που σημείωσε κόντρα στη «σελεσάο» πήρε το τύμπανο από τον Έντεγκαρντ και οδήγησε τους πανηγυρισμούς για την ιστορική πρόκριση

Οι πανηγυρισμοί των Νορβηγών μετά την πρόκριση: Ο Χάαλαντ έδωσε τον ρυθμό και οι «Βίκινγκς» έκαναν... κουπί στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Επιμέλεια: Μιχάλης Μουσελίμης
24 ΣΧΟΛΙΑ
Το παραμύθι της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται. Με τον Ερλινγκ Χάαλαντ να πετυχαίνει δύο γκολ, οι Σκανδιναβοί νίκησαν με 2-1 τη Βραζιλία στο Νιου Τζέρσεϊ, πέταξαν εκτός συνέχειας ένα από τα μεγάλα φαβορί και προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην Ιστορία τους στα προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν συνεχίζει να γράφει ιστορία στην πρώτη της παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1998. Οι «Βίκινγκς» εξασφάλισαν μια θέση στους «8» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν στο Μαϊάμι τον νικητή του ζευγαριού Μεξικό-Αγγλία.

Οι πανηγυρισμοί των Νορβηγών μετά την πρόκριση: Ο Χάαλαντ έδωσε τον ρυθμό και οι «Βίκινγκς» έκαναν... κουπί στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο


Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι Νορβηγοί τήρησαν για ακόμη μία φορά το νέο τους τελετουργικό στη διοργάνωση, το εντυπωσιακό «Viking Row», μόνο που αυτή τη φορά άλλαξε ο... μαέστρος.

Κλείσιμο

Ο αρχηγός Μάρτιν Έντεγκαρντ παρέδωσε το τύμπανο και τις μπαγκέτες στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης με τη «σελεσάο», Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έδωσε τον ρυθμό στους συμπαίκτες του και στους φιλάθλους, με όλους μαζί να «κωπηλατούν» πανηγυρίζοντας την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.




Επιμέλεια: Μιχάλης Μουσελίμης
24 ΣΧΟΛΙΑ

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