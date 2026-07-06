Οι πανηγυρισμοί των Νορβηγών μετά την πρόκριση: Ο Χάαλαντ έδωσε τον ρυθμό και οι «Βίκινγκς» έκαναν... κουπί στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Οι πανηγυρισμοί των Νορβηγών μετά την πρόκριση: Ο Χάαλαντ έδωσε τον ρυθμό και οι «Βίκινγκς» έκαναν... κουπί στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Ο σούπερ σταρ της Νορβηγίας μετά τα δύο γκολ που σημείωσε κόντρα στη «σελεσάο» πήρε το τύμπανο από τον Έντεγκαρντ και οδήγησε τους πανηγυρισμούς για την ιστορική πρόκριση
Το παραμύθι της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται. Με τον Ερλινγκ Χάαλαντ να πετυχαίνει δύο γκολ, οι Σκανδιναβοί νίκησαν με 2-1 τη Βραζιλία στο Νιου Τζέρσεϊ, πέταξαν εκτός συνέχειας ένα από τα μεγάλα φαβορί και προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην Ιστορία τους στα προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν συνεχίζει να γράφει ιστορία στην πρώτη της παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1998. Οι «Βίκινγκς» εξασφάλισαν μια θέση στους «8» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν στο Μαϊάμι τον νικητή του ζευγαριού Μεξικό-Αγγλία.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι Νορβηγοί τήρησαν για ακόμη μία φορά το νέο τους τελετουργικό στη διοργάνωση, το εντυπωσιακό «Viking Row», μόνο που αυτή τη φορά άλλαξε ο... μαέστρος.
Ο αρχηγός Μάρτιν Έντεγκαρντ παρέδωσε το τύμπανο και τις μπαγκέτες στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης με τη «σελεσάο», Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έδωσε τον ρυθμό στους συμπαίκτες του και στους φιλάθλους, με όλους μαζί να «κωπηλατούν» πανηγυρίζοντας την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.
Η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν συνεχίζει να γράφει ιστορία στην πρώτη της παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1998. Οι «Βίκινγκς» εξασφάλισαν μια θέση στους «8» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν στο Μαϊάμι τον νικητή του ζευγαριού Μεξικό-Αγγλία.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι Νορβηγοί τήρησαν για ακόμη μία φορά το νέο τους τελετουργικό στη διοργάνωση, το εντυπωσιακό «Viking Row», μόνο που αυτή τη φορά άλλαξε ο... μαέστρος.
Ο αρχηγός Μάρτιν Έντεγκαρντ παρέδωσε το τύμπανο και τις μπαγκέτες στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης με τη «σελεσάο», Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έδωσε τον ρυθμό στους συμπαίκτες του και στους φιλάθλους, με όλους μαζί να «κωπηλατούν» πανηγυρίζοντας την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.
HAALAND CAN’T GET ENOUGH OF THE VIKING ROW! 🇳🇴😅 pic.twitter.com/WDJBZ1417O— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) July 5, 2026
Haaland leading the Viking Row. 🚣♂️ pic.twitter.com/JIkzPblPMo— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 5, 2026
ERLING HAALAND LEADS THE VIKING ROW😍🇳🇴 pic.twitter.com/IN1HGQdHFK https://t.co/zGyEocBKE4— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) July 5, 2026
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