Οι πανηγυρισμοί των Νορβηγών μετά την πρόκριση: Ο Χάαλαντ έδωσε τον ρυθμό και οι «Βίκινγκς» έκαναν... κουπί στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο