Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι το φινάλε
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Μουντιάλ 2026 Μουντιάλ Μαρόκο Γαλλία

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι το φινάλε

Εχουν ήδη βγει τα μισά ζευγάρια της φάσης των «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όλοι αναζητούν μια θέση στον τελικό της 19ης Ιουλίου

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι το φινάλε
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Το Μουντιάλ 2026 οδεύει στην τελική του φάση. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «32», η φάση των «16» ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου, με την πειστική νίκη του Μαρόκου με 3-0 επί του Καναδά στο Χιούστον.

Η αφρικανική ομάδα που είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ πριν από τέσσερα χρόνια, έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Γαλλία. Σε ένα παιχνίδι γεμάτο σκληρά μαρκαρίσματα και πολλές φάσεις που δεν καταλογίστηκαν ως φάουλ από τον διαιτητή, οι «τρικολόρ» κατάφεραν τελικά να ξεφύγουν από την παγίδα της Παραγουάης χάρη σε ένα πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Κιλιάν Εμπαπέ (0-1).

Την Κυριακή (5/7) το βράδυ, η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ προκάλεσε αίσθηση νικώντας τη Βραζιλία στη Νέα Υόρκη (2-1) χάρη σε δύο γκολ του «Cyborg». Αργότερα και έπειτα από ένα συναρπαστικό φινάλε, η Αγγλία γλίτωσε από μια δύσκολη κατάσταση στο Μεξικό πήρε την πρόκριση με 3-2 και θα αντιμετωπίσει ξανά τη Νορβηγία.


Τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026:

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00: Μαρόκο - Γαλλία (Βοστώνη)

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00: Πορτογαλία ή Ισπανία - ΗΠΑ ή Βέλγιο (Λος Άντζελες)

Σάββατο 11 Ιουλίου

Κλείσιμο
00:00: Νορβηγία - Αγγλία (Μαϊάμι)

Κυριακή 12 Ιουλίου

04:00: Αργεντινή ή Αίγυπτος - Ελβετία ή Κολομβία (Κάνσας Σίτι)

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης.
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