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O Μουράτογλου ανέλαβε ξανά τον Τσιτσιπά: «Δεν βρίσκεται εκεί όπου ανήκει, χτίζουμε ξανά πάνω στη δύναμη του Στεφ», βίντεο
O Μουράτογλου ανέλαβε ξανά τον Τσιτσιπά: «Δεν βρίσκεται εκεί όπου ανήκει, χτίζουμε ξανά πάνω στη δύναμη του Στεφ», βίντεο
Ο Πατρίκ Μουράτογλου επιβεβαίωσε πως θα έχει πάλι υπό την επίβλεψη του τον Στέφανο Τσιτσιπά
Ξανά μαζί πορεύονται ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Πατρίκ Μουράτογλου.
Ο σπουδαίος προπονητής με ελληνικές ρίζες υπό τις οδηγίες του οποίου έκανε σπουδαία πράγματα η Σερένα Γουίλιαμς επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται ξανά με τον Τσιτσιπά.
Ο Στέφανος ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι δεν είναι πλέον προπονητής του ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, και δίπλα του στο Wimbledon ήταν ο κόουτς της Ακαδημίας Μουράτογλου, Τομά Περίν.
Ο Τσιτσιπάς και ο Μουράτογλου δεν σταμάτησαν ποτέ να έχουν επαφή αλλά στα καλύτερα χρόνια του Έλληνα τενίστα, από το 2019 έως το 2023, ο Πατρίκ είχε ενεργό ρόλο.
Ο Μουράτογλου ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον Τσιτσιπά και το πλαίσιό της μέσω βίντεο.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Πατρίκ Μουράτογλου
«Επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο Στέφανος σε συνέντευξή του, ότι θα είμαι μέλος της ομάδας. Θα επιβλέπω τις προπονήσεις, τους αγώνες και θα δουλέψω μαζί με τον Τομά Περίν ο οποίος είναι προπονητής στην ακαδημία για πολλά χρόνια.
Αποφάσισα να μην πάω στο τουρ για λίγο, για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους. Είναι πολύ σημαντικός για μένα, και νομίζω πως δεν βρίσκεται εκεί που ανήκει, όσον αφορά την κατάταξη και τα αποτελέσματα.
Είχαμε μία εβδομάδα εδώ στην ακαδημία, είπαμε να συνεργαστούμε για λίγες μέρες και μετά να βρούμε λύση και έναν καλό προπονητή, για όταν είναι στο τουρ. Θα συνεργάζομαι με τον Τομά σε καθημερινή βάση για τα προγράμματα προπόνησης, για όλες τις αναλύσεις πριν τους αγώνες, τόσο και για τις αναλύσεις μετά τους αγώνες, να προετοιμάζω τους αγώνες.
Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να δω επειδή δεν είμαι εδώ, οπότε εμπιστεύομαι τα μάτια και τα σχόλια του Τομά ώστε να λαμβάνω τις πληροφορίες που λείπουν. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε όσο πιο στενά γίνεται.
Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για εκείνον. Είχε έναν τραυματισμό. Ξαναχτίζουμε πάνω στη δύναμη του Στεφ».
Ο σπουδαίος προπονητής με ελληνικές ρίζες υπό τις οδηγίες του οποίου έκανε σπουδαία πράγματα η Σερένα Γουίλιαμς επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται ξανά με τον Τσιτσιπά.
Ο Στέφανος ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι δεν είναι πλέον προπονητής του ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, και δίπλα του στο Wimbledon ήταν ο κόουτς της Ακαδημίας Μουράτογλου, Τομά Περίν.
Ο Τσιτσιπάς και ο Μουράτογλου δεν σταμάτησαν ποτέ να έχουν επαφή αλλά στα καλύτερα χρόνια του Έλληνα τενίστα, από το 2019 έως το 2023, ο Πατρίκ είχε ενεργό ρόλο.
Ο Μουράτογλου ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον Τσιτσιπά και το πλαίσιό της μέσω βίντεο.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Πατρίκ Μουράτογλου
«Επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο Στέφανος σε συνέντευξή του, ότι θα είμαι μέλος της ομάδας. Θα επιβλέπω τις προπονήσεις, τους αγώνες και θα δουλέψω μαζί με τον Τομά Περίν ο οποίος είναι προπονητής στην ακαδημία για πολλά χρόνια.
Αποφάσισα να μην πάω στο τουρ για λίγο, για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους. Είναι πολύ σημαντικός για μένα, και νομίζω πως δεν βρίσκεται εκεί που ανήκει, όσον αφορά την κατάταξη και τα αποτελέσματα.
Είχαμε μία εβδομάδα εδώ στην ακαδημία, είπαμε να συνεργαστούμε για λίγες μέρες και μετά να βρούμε λύση και έναν καλό προπονητή, για όταν είναι στο τουρ. Θα συνεργάζομαι με τον Τομά σε καθημερινή βάση για τα προγράμματα προπόνησης, για όλες τις αναλύσεις πριν τους αγώνες, τόσο και για τις αναλύσεις μετά τους αγώνες, να προετοιμάζω τους αγώνες.
Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να δω επειδή δεν είμαι εδώ, οπότε εμπιστεύομαι τα μάτια και τα σχόλια του Τομά ώστε να λαμβάνω τις πληροφορίες που λείπουν. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε όσο πιο στενά γίνεται.
Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για εκείνον. Είχε έναν τραυματισμό. Ξαναχτίζουμε πάνω στη δύναμη του Στεφ».
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