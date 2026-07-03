Χαμάντ Αμπουελρίς, ο Αιγύπτιος γίγαντας 2,35 μέτρων που έκλεψε τις εντυπώσεις στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
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Χαμάντ Αμπουελρίς, ο Αιγύπτιος γίγαντας 2,35 μέτρων που έκλεψε τις εντυπώσεις στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Παρά την ήττα από το Μαλί με σκορ 78-70, ο 34χρονος θηριώδης σέντερ της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Αιγύπτου ξεχώρισε για τα φυσικά του προσόντα, καθώς κάνει συμπαίκτες και αντιπάλους να μοιάζουν με νάνους μπροστά του

Χαμάντ Αμπουελρίς, ο Αιγύπτιος γίγαντας 2,35 μέτρων που έκλεψε τις εντυπώσεις στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
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Μπορεί η εθνική ομάδα μπάσκετ της Αιγύπτου να ηττήθηκε με σκορ 78-70 στη χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στο Μαλί για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, αλλά όλοι μιλάνε για έναν παίκτη που ξεχώρισε για τα φυσικά του προσόντα. Ο λόγος για τον γίγαντα ύψους 2,35 μέτρων, Χαμάντ Αμπουελρίς, ο οποίος κάνει συμπαίκτες και αντιπάλους να μοιάζουν με νάνους μπροστά του.

Ο 34χρονος θηριώδης σέντερ αγωνίζεται στην Τέλεκομ Μπάσκετ, έπαιξε μόλις επτά λεπτά με τη φανέλα της χώρας του. Μπορεί το νούμερο «99» να μη σημείωσε κανένα καλάθι και να κατέβασε μόλις ένα ριμπάουντ, όμως ήταν αδιαμφισβήτητα ο παίκτης του αγώνα λόγω τους ύψους του.

Χαμάντ Αμπουελρίς, ο Αιγύπτιος γίγαντας 2,35 μέτρων που έκλεψε τις εντυπώσεις στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
Ο 34χρονος θηριώδης σέντερ με τη φανέλα «99»

Πιο ψηλός από κάθε παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ

Μάλιστα πρόκειται για έναν από τους ψηλότερους μπασκετμπολίστες που έχουν πατήσει παρκέ στην ιστορία του αθλήματος. Έχει μεγαλύτερο ύψος από εκείνο που είχαν οι ψηλότεροι παίκτες στην ιστορία του NBA, ο Γκεόργκε Μουρεσάν και ο Μανούτ Μπολ που έβλεπαν τον κόσμο από τα 2,31 μέτρα. Ο Γιάο Μινγκ είχε ύψος 2,29 μέτρα.

Ο Χαμάντ Αμπουελρίς είναι τόσο ψηλός που μπορεί να καρφώσει χωρίς να πηδήξει από το έδαφος.


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