Χαμάντ Αμπουελρίς, ο Αιγύπτιος γίγαντας 2,35 μέτρων που έκλεψε τις εντυπώσεις στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Παρά την ήττα από το Μαλί με σκορ 78-70, ο 34χρονος θηριώδης σέντερ της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Αιγύπτου ξεχώρισε για τα φυσικά του προσόντα, καθώς κάνει συμπαίκτες και αντιπάλους να μοιάζουν με νάνους μπροστά του