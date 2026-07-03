Ψάχνοντας… το μπλοκάκι του Ομπράντοβιτς: Τα τρία ονόματα που ξεχωρίζουν στην λίστα του Παναθηναϊκού

Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει στρέψει την προσοχή του σε παίκτες που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και να προσφέρουν λύσεις σε περισσότερες από μία θέσεις