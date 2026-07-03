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Ψάχνοντας… το μπλοκάκι του Ομπράντοβιτς: Τα τρία ονόματα που ξεχωρίζουν στην λίστα του Παναθηναϊκού
Ψάχνοντας… το μπλοκάκι του Ομπράντοβιτς: Τα τρία ονόματα που ξεχωρίζουν στην λίστα του Παναθηναϊκού
Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει στρέψει την προσοχή του σε παίκτες που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και να προσφέρουν λύσεις σε περισσότερες από μία θέσεις
Η αγορά παραμένει ανοιχτή και στους «πράσινους» εξετάζουν κάθε διαθέσιμη επιλογή που ταιριάζει στη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του Σέρβου τεχνικού.
Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει βρίσκονται τρεις παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κοινό στοιχείο την ποιότητα, την εμπειρία και την ικανότητα να κάνουν τη διαφορά στο υψηλότερο επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει βρίσκονται τρεις παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κοινό στοιχείο την ποιότητα, την εμπειρία και την ικανότητα να κάνουν τη διαφορά στο υψηλότερο επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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