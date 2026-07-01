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Παραμένει στο ΝΒΑ ο Μπογκντάνοβιτς, υπέγραψε με τη νέα του ομάδα
SPORTS
Μπόγκνταν Μπογκνάνοβιτς NBA

Παραμένει στο ΝΒΑ ο Μπογκντάνοβιτς, υπέγραψε με τη νέα του ομάδα

Η προοπτική της επιστροφής του στην Ευρώπη συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον, ωστόσο δεν φαίνεται πως θα γίνει τώρα

Παραμένει στο ΝΒΑ ο Μπογκντάνοβιτς, υπέγραψε με τη νέα του ομάδα
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Το όνομα του Μπόγκνταν Μπογκνάνοβιτς είχε συνδεθεί έντονα το τελευταίο διάστημα με μια πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη, όμως, ο 33χρονος γκαρντ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Όπως αποκάλυψε το ESPN και ο Σαμς Σαράνια, ο Μπογκντάνοβιτς συμφώνησε με τους Χιούστον Ρόκετς για μονοετές συμβόλαιο, με τους ανθρώπους της ομάδας να κινούνται άμεσα για να τον πείσουν να γίνει μέλος του ρόστερ τους. Με αυτή τη συμφωνία, ο διεθνής Σέρβος θα αγωνιστεί για 10η συνεχόμενη σεζόν στο NBA, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς εξασφαλίζεται έτσι το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και οι παροχές της Ένωσης Παικτών (NBPA), που είναι οι πιο ισχυρές σε όλον τον αθλητισμό.

Η εξέλιξη αυτή βάζει, τουλάχιστον για την ώρα, τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στην Ευρώπη. Να τονιστεί ότι, οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποφάσισαν (μετατέθηκε από κοινού για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου) να μην ενεργοποιήσουν την team option των 16 εκατομμυρίων δολαρίων που υπήρχε στο συμβόλαιό του, με αποτέλεσμα ο 33χρονος Σέρβος να αποκτήσει την ελευθερία να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί καταλήγοντας στους Χιούστον Ρόκετς.

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