Εθνική Βραζιλίας: Σταθερά πρώτη σε όμιλο Μουντιάλ από το 1982 έως το 2026
SPORTS
Εθνική Βραζιλίας Μουντιάλ 2026

Εθνική Βραζιλίας: Σταθερά πρώτη σε όμιλο Μουντιάλ από το 1982 έως το 2026

Η εθνική Βραζιλίας τελευταία φορά που δεν τερμάτισε πρώτη σε όμιλο Μουντιάλ ήταν το 1978 στην Αργεντινή

Εθνική Βραζιλίας: Σταθερά πρώτη σε όμιλο Μουντιάλ από το 1982 έως το 2026
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Τρομερό στατιστικό για την εθνική Βραζιλίας. 

Η Σελεσάο τερμάτισε στην 1η θέση στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 και συνέχισε μια παράδοση που κρατάει πλέον 44 χρόνια. 

Ποια είναι η παράδοση; Η πρωτιά σε ομίλους Μουντιάλ που έχει να χαθεί από το μακρινό 1978. Τότε στην Αργεντινή η Βραζιλία έμεινε στην 2η θέση στον όμιλό της σε ισοβαθμία με την Αυστρία. 

Έκτοτε από το 1982 έως το 2026 έχει μόνο πρωτιές. Θυμίζουμε σε αυτά τα χρόνια κατέκτησε την κούπα το 1994 και το 2002. 


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