Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Εθνική Βραζιλίας: Σταθερά πρώτη σε όμιλο Μουντιάλ από το 1982 έως το 2026
Εθνική Βραζιλίας: Σταθερά πρώτη σε όμιλο Μουντιάλ από το 1982 έως το 2026
Η εθνική Βραζιλίας τελευταία φορά που δεν τερμάτισε πρώτη σε όμιλο Μουντιάλ ήταν το 1978 στην Αργεντινή
Τρομερό στατιστικό για την εθνική Βραζιλίας.
Η Σελεσάο τερμάτισε στην 1η θέση στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 και συνέχισε μια παράδοση που κρατάει πλέον 44 χρόνια.
Ποια είναι η παράδοση; Η πρωτιά σε ομίλους Μουντιάλ που έχει να χαθεί από το μακρινό 1978. Τότε στην Αργεντινή η Βραζιλία έμεινε στην 2η θέση στον όμιλό της σε ισοβαθμία με την Αυστρία.
Έκτοτε από το 1982 έως το 2026 έχει μόνο πρωτιές. Θυμίζουμε σε αυτά τα χρόνια κατέκτησε την κούπα το 1994 και το 2002.
Η Σελεσάο τερμάτισε στην 1η θέση στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 και συνέχισε μια παράδοση που κρατάει πλέον 44 χρόνια.
Ποια είναι η παράδοση; Η πρωτιά σε ομίλους Μουντιάλ που έχει να χαθεί από το μακρινό 1978. Τότε στην Αργεντινή η Βραζιλία έμεινε στην 2η θέση στον όμιλό της σε ισοβαθμία με την Αυστρία.
Έκτοτε από το 1982 έως το 2026 έχει μόνο πρωτιές. Θυμίζουμε σε αυτά τα χρόνια κατέκτησε την κούπα το 1994 και το 2002.
Brazil now have a 44 YEAR record of finishing top of their World Cup group every single time, stretching all the way back to 1982 🤯🇧🇷— OneFootball (@OneFootball) June 25, 2026
Bad news for the other three teams they'll face in 2030 🤣 pic.twitter.com/4cgnZhyRkS
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