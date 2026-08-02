Την επόμενη εβδομάδα ο πολυαναμενόμενος γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, λέει τώρα η Sun

Το βρετανικό μέσο αναφέρει ότι το λαμπερό ζευγάρι θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Μαδέρα της Πορτογαλίας, την ώρα που η Χοερχίνα μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον CR7 και τον μεγάλο του γιο