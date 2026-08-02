Την επόμενη εβδομάδα ο πολυαναμενόμενος γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, λέει τώρα η Sun
Την επόμενη εβδομάδα ο πολυαναμενόμενος γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, λέει τώρα η Sun
Το βρετανικό μέσο αναφέρει ότι το λαμπερό ζευγάρι θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Μαδέρα της Πορτογαλίας, την ώρα που η Χοερχίνα μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον CR7 και τον μεγάλο του γιο
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει ο πολυαναμενόμενος γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Χεορχίνα Ρόντρίγκες, λέει τώρα η Sun, αν και το αρχικό... σενάριο ήθελε το λαμπερό ζευγάρι να παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μαδέρα της Πορτογαλίας.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το ιστορικό κτήμα Quinta da Regaleira, στη Σίντρα της Πορτογαλίας όπου φέρεται ότι θα παντρευόταν το ζευγάρι, τελικά παρέμεινε κανονικά ανοικτό για το κοινό.
Νεότερες πληροφορίες που επικαλείται η Sun, θέλουν τον γάμο να πραγματοποιείται στον καθεδρικό ναό της Φουνσάλ, την πρωτεύουσα της Μαδέρα , με τη δεξίωση να ακολουθεί στο Savoy Palace. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι πελάτες του ξενοδοχείου ενημερώθηκαν ότι δύο ολόκληροι όροφοι, καθώς και αρκετοί χώροι των μπαρ, δεν θα είναι διαθέσιμοι λόγω ιδιωτικής εκδήλωσης.
Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ούτε η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες περί γάμου.
Σημειώνεται ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Αύγουστο του 2022 μετά από 8 χρόνια σχέσης.
Την ίδια ώρα με ανάρτησή της, η Χεορχίνα μοιράστηκε στα social media νέες οικογενειακές στιμές με τον CR7 και τον 16χρονο γιο του, Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, με τον οποίο όπως αποκάλυψε τους συνδέει μια ιδιαίτερη σχέση.
Στην ανάρτησή της, η Τζορτζίνα περιέγραψε τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τον μεγαλύτερο γιο του Ρονάλντο, του οποίου η βιολογική μητέρα δεν έχει ποτέ δημοσιοποιήσει την ταυτότητά της, ενώ την αποκλειστική επιμέλειά του έχει ο Πορτογάλος σταρ.
Μεταξύ άλλων έγραψε ότι από τότε που ο Κριστιάνο Τζούνιορ ήταν μικρός, οι καλοκαιρινές αποδράσεις τους αποτελούν μια ιδιαίτερη οικογενειακή παράδοση.
«Από τότε που ήταν μικρός, αυτό το ταξίδι ήταν ο δικός μας ξεχωριστός χρόνος. Ο μπαμπάς, η μαμά και εκείνος, όλοι μαζί στη θάλασσα, καλοκαίρι μετά το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από παραλίες, καταρράκτες και οικογενειακές εξορμήσεις, ενώ αποκάλυψε πως φέτος ανακάλυψαν πολλούς νέους κολπίσκους, σημειώνοντας επίσης ότι τα θαλασσινά «είναι ακόμη πιο νόστιμα όταν τα απολαμβάνεις δίπλα στη θάλασσα».
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το ιστορικό κτήμα Quinta da Regaleira, στη Σίντρα της Πορτογαλίας όπου φέρεται ότι θα παντρευόταν το ζευγάρι, τελικά παρέμεινε κανονικά ανοικτό για το κοινό.
Νεότερες πληροφορίες που επικαλείται η Sun, θέλουν τον γάμο να πραγματοποιείται στον καθεδρικό ναό της Φουνσάλ, την πρωτεύουσα της Μαδέρα , με τη δεξίωση να ακολουθεί στο Savoy Palace. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι πελάτες του ξενοδοχείου ενημερώθηκαν ότι δύο ολόκληροι όροφοι, καθώς και αρκετοί χώροι των μπαρ, δεν θα είναι διαθέσιμοι λόγω ιδιωτικής εκδήλωσης.
Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ούτε η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες περί γάμου.
Σημειώνεται ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Αύγουστο του 2022 μετά από 8 χρόνια σχέσης.
Την ίδια ώρα με ανάρτησή της, η Χεορχίνα μοιράστηκε στα social media νέες οικογενειακές στιμές με τον CR7 και τον 16χρονο γιο του, Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, με τον οποίο όπως αποκάλυψε τους συνδέει μια ιδιαίτερη σχέση.
«Αυτό το ταξίδι ήταν πάντα το δικό μας ξεχωριστό διάστημα»
Στην ανάρτησή της, η Τζορτζίνα περιέγραψε τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τον μεγαλύτερο γιο του Ρονάλντο, του οποίου η βιολογική μητέρα δεν έχει ποτέ δημοσιοποιήσει την ταυτότητά της, ενώ την αποκλειστική επιμέλειά του έχει ο Πορτογάλος σταρ.
Μεταξύ άλλων έγραψε ότι από τότε που ο Κριστιάνο Τζούνιορ ήταν μικρός, οι καλοκαιρινές αποδράσεις τους αποτελούν μια ιδιαίτερη οικογενειακή παράδοση.
«Από τότε που ήταν μικρός, αυτό το ταξίδι ήταν ο δικός μας ξεχωριστός χρόνος. Ο μπαμπάς, η μαμά και εκείνος, όλοι μαζί στη θάλασσα, καλοκαίρι μετά το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από παραλίες, καταρράκτες και οικογενειακές εξορμήσεις, ενώ αποκάλυψε πως φέτος ανακάλυψαν πολλούς νέους κολπίσκους, σημειώνοντας επίσης ότι τα θαλασσινά «είναι ακόμη πιο νόστιμα όταν τα απολαμβάνεις δίπλα στη θάλασσα».
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