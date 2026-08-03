Ημέρα κληρώσεων σήμερα για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: Οι ώρες και οι πιθανοί αντίπαλοι

Από τη 13:00 ξεκινούν οι κληρώσεις με ελληνικό ενδιαφέρον για το Champions League, και ακολουθούν οι διαδικασίες για Europa League και Conference League





Στις 13:00 θα ξεκινήσει η κλήρωση του , που ενδιαφέρει την πρωταθλήτρια







Oι υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ στα playoffs του Champions League Η AEK συμμετέχει στην κλήρωση ως ισχυρή και σε αυτή τη φάση θέλει να κάνει το τελευταίο βήμα πριν από τη διεκδίκηση μιας θέσης στη League Phase του Champions League. Η παρουσία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς απευθείας στον τελευταίο προκριματικό γύρο, σε συνδυασμό με την τοποθέτησή της στο γκρουπ των ισχυρών - εξέλιξη που σφραγίστηκε μετά τον απροσδόκητο αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν από την Άαρχους - αποτυπώνεται έντονα και στις πιθανότητες, οι οποίες είναι υπέρ της ΑΕΚ.



Η πρώτη αναμέτρηση των playoffs θα διεξαχθεί στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 25 ή 26 του ίδιου μήνα.







Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στα playoffs

ΛΑΣΚ

Βίκινγκ

Κλείσιμο

Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας

Άαρχους ή Σαμπάχ



Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League Οι «ερυθρόλευκοι» θα μπουν στην κληρωτίδα ως ζευγάρι με τη Ναϊμέγκεν την οποία αντιμετωπίζουν στις 4 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στις 11 του ίδιου μήνα εκτός έδρας για τον γ' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.



Ημέρα κληρώσεων για τις ελληνικές ομάδες, που θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Όλες οι διαδικασίες θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1.Στις 13:00 θα ξεκινήσει η κλήρωση του Champions League που ενδιαφέρει την πρωταθλήτρια AEK και τον Ολυμπιακό , ο οποίος θα πρέπει πρώτα να περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν.Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθεί η κλήρωση του Europa League για τους ΟΦΗ και ΠΑΟΚ , ενώ στις 15:00, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κλήρωση του Conference League , όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει αντίπαλο εάν περάσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Επιπλέον, ο Δικέφαλος του Βορρά θα μάθει με ποια ομάδα θα διασταυρωθεί εάν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.Η AEK συμμετέχει στην κλήρωση ως ισχυρή και σε αυτή τη φάση θέλει να κάνει το τελευταίο βήμα πριν από τη διεκδίκηση μιας θέσης στη League Phase του Champions League. Η παρουσία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς απευθείας στον τελευταίο προκριματικό γύρο, σε συνδυασμό με την τοποθέτησή της στο γκρουπ των ισχυρών - εξέλιξη που σφραγίστηκε μετά τον απροσδόκητο αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν από την Άαρχους - αποτυπώνεται έντονα και στις πιθανότητες, οι οποίες είναι υπέρ της ΑΕΚ.Η πρώτη αναμέτρηση των playoffs θα διεξαχθεί στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 25 ή 26 του ίδιου μήνα.Η σειρά των αναμετρήσεων δεν καθορίζεται από το αν μια ομάδα είναι στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους, αλλά αποκλειστικά από τη διαδικασία της κλήρωσης. Αν το όνομα της ΑΕΚ ανασυρθεί πρώτο από την κληρωτίδα, τότε θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη ρεβάνς εκτός έδρας. Αν, αντίθετα, βγει δεύτερο στο ζευγάρι, τότε το δεύτερο και καθοριστικό ματς θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena.ΛΑΣΚΒίκινγκΤσέλιε ή ΑραράτΚαϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι ΣόφιαςΆαρχους ή ΣαμπάχΟι «ερυθρόλευκοι» θα μπουν στην κληρωτίδα ως ζευγάρι με τη Ναϊμέγκεν την οποία αντιμετωπίζουν στις 4 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στις 11 του ίδιου μήνα εκτός έδρας για τον γ' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός, εφόσον προκριθεί, θα τεθεί αντιμέτωπος, είτε με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας - Λιόν, είτε με εκείνον που θα προκύψει από την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.



Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League:



Νικητής ζευγαριού Λιόν – Σπάρτα Πράγας

Νικητής ζευγαριού Μπόντο/Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ



Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League Το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) και συγκεκριμένα στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν η κλήρωση των playoffs του Conference League, με πιθανή ελληνική εκπροσώπηση από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.



Οι «πράσινοι», εφόσον ξεπεράσουν το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948, θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην κλήρωση, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα playoffs της διοργάνωσης σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε περίπτωση που οι «πράσινοι» ξεπεράσουν κι αυτό το εμπόδιο, τότε θα βρεθούν στα playoffs του Conference League και θα χρειάζονται μια ακόμα πρόκριση για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase.



Λίγο πριν τη σημερινή κλήρωση για τα playoffs του Europa Conference League, ο Παναθηναϊκός έμαθε τους πιθανούς αντίπαλούς του εφόσον φυσικά πρώτα αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.



Θυμίζουμε ότι οι αγώνες του Europa και Conference League είναι προγραμματισμένοι για τις 20 και 27 Αυγούστου.



Αναλυτικά το υπογκρούπ του Παναθηναϊκού



Χάποελ Τελ Αβίβ vs Κατοβίτσε

Μπενφίκα vs Χαρτς*

Χράντετς Κράλοβε vs Μπεσίκτας*

HJK Ελσίνκι vs Mάδεργουελ

Βαλούρ vs Νόρτζελαντ

*Είναι ζευγάρια Europa League, αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι η αποκλεισμένη ομάδα.



Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League Στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs του Europa League θα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια ο Δικέφαλος του Βορρά και η Αντερλεχτ θα μπουν στη διαδικασία της Δευτέρας (03/08) ως ισχυροί και ο νικητής θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του.



Η κλήρωση θα γίνει στις 14:00 στη Νιόν της Ελβετίας και εννοείται ότι οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούν να κοντραριστούν με τον ΟΦΗ, που θα βρίσκεται στους ανίσχυρους.



Από το πρωί της Δευτέρας (3/8), γνωρίζουν και τα υπογκρούπ, εκ των οποίων θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλος (σσ νικητής) και είναι τα εξής:



Europa League:



Λάρν vs Ιμπέρια

Λίλεστρομ

Λέφσκι Σόφιας vs Καϊράτ Αλμάτι*

Μιάλμπι vs Σλόβαν Μπρατισλάβας*



Conference League:



Γιάμπλονετς vs RFS Ρίγα

Ζαλγκίρις vs Χάιντουκ Σπλιτ

Μπραν vs Aπόλλων Λεμεσού

Ιντερ Τούρκου vs Bαντούζ

Νόα vs Σιόν

*με την ομάδα που θα αποκλειστεί





Θυμίζουμε πως για τα Playoffs των δυο αυτών διοργανώσεων, ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στις 27 του μήνα.



Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League Η προσοχή του ΟΦΗ στρέφεται στην κλήρωση του Europa League (3/8, 14:00), μέσα από την οποία θα μάθει τον αντίπαλό του στη φάση των playoffs της διοργάνωσης.



Οι Κρητικοί θα τοποθετηθούν στο γκρουπ των ανίσχυρων κατά τη διαδικασία της κλήρωσης. Παράλληλα, η Άντερλεχτ δεν βρίσκεται στη λίστα των πιθανών αντιπάλων του Ομίλου, καθώς οι κανονισμοί της UEFA δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή αναμετρήσεων μεταξύ ομάδων από την ίδια χώρα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.



Το πρωί της 3ης Αυγούστου η δεξαμενή των πιθανών αντιπάλων τους θα περιοριστεί, καθώς οι ομάδες θα μπουν σε υπογκρούπ, ενώ θυμίζουμε ότι ο ΟΦΗ θα παίξει στις 20 και 27 Αυγούστου με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Aν αποκλειστεί τότε θα παίξει στη League Phase του Conference League.



Οι Ομιλίτες θα μάθουν αργότερα σήμερα ένα ζευγάρι από το οποίο ο νικητής θα είναι ο αντίπαλός τους για την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης.



Το υπογκρούπ του ΟΦΗ

Μπενφίκα - Χάρτς

Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Λεχ Πόζναν - Κλάκσβικ

Χράντεκ Κραλόβε - Μπεσίκτας