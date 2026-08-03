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Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου στρατηγού η έκρηξη με τους 5 νεκρούς σε εστιατόριο στη Μόσχα: Γιόρταζε τα γενέθλιά του, σκοτώθηκε ο γαμπρός του
ΚΟΣΜΟΣ
Έκρηξη Μόσχα Εστιατόριο Στρατηγός Ουκρανία

Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου στρατηγού η έκρηξη με τους 5 νεκρούς σε εστιατόριο στη Μόσχα: Γιόρταζε τα γενέθλιά του, σκοτώθηκε ο γαμπρός του

Ο Αλεξάντερ Τσάικο τον Ιούνιο είχε ανακηρυχθεί «εγκληματίας πολέμου» από την Ουκρανία για τον ρόλο του στη σφαγή στη Μπούτσα το 2022 με τους 450 νεκρούς

Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου στρατηγού η έκρηξη με τους 5 νεκρούς σε εστιατόριο στη Μόσχα: Γιόρταζε τα γενέθλιά του, σκοτώθηκε ο γαμπρός του
23 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ρώσος στρατηγός Αλεξάντερ Τσάικο φέρεται να ήταν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο στόχος της βομβιστικής επίθεσης σε εστιατόριο στη Μόσχα που άφησε πίσω της πέντε νεκρούς.

Όπως αναφέρει η Daily Mail ο Τσάικο γιόρταζε τα 55α γενέθλιά του στο εστιατόριο Balzi Rossi που βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το Κρεμλίνο.

Την αυτοσχέδια βόμβα που φέρεται να περιείχε μεταλλικές σφαίρες, μετέφερε ως δήθεν δώρο μια γυναίκα που σκοτώθηκε όταν εντοπίστηκε σε χώρο του εστιατορίου.



Στο πάρτι αξίας χιλιάδων ευρώ ήταν παρόντες Ρώσοι πολιτικοί, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών.

Ανάμεσα στους 5 νεκρούς βρίσκεται ο γαμπρός του Τσάικο, ο 27χρονος Ντανίλ Περέντρι ο οποίος ήταν πρώην επαγγελματίας παίκτης χόκεϊ επί πάγου, ενώ στους 19 τραυματίες περιλαμβάνεται η κόρη του Ρώσου στρατηγού, η 25χρονη Μαρία Περέντρι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου στρατηγού η έκρηξη με τους 5 νεκρούς σε εστιατόριο στη Μόσχα: Γιόρταζε τα γενέθλιά του, σκοτώθηκε ο γαμπρός του
O 27χρονος Ντανίλ Περέντρι, ο γαμπρός του Ρώσου στρατηγού που έγινε στόχος στη Μόσχα, με την 25χρονη Μαρία Περέντρι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι
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Τον Ιούνιο ο Τσάικο είχε χαρακτηριστεί από την Ουκρανία ως «εγκληματίας πολέμου» καθώς κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από αρκετές βαρβαρότητες επί ουκρανικού εδάφους.

Συγκεκριμένα το 2022, ο Τσάικο διοικούσε τις ρωσικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή στο Κίεβο, όταν τα στρατεύματά του πραγματοποίησαν τους διαβόητους μαζικούς βιασμούς, βασανιστήρια και δολοφονίες στην Μπούτσα, όταν τότε σκοτώθηκαν τουλάχιστον 450 άτομα.
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