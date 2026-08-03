Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου στρατηγού η έκρηξη με τους 5 νεκρούς σε εστιατόριο στη Μόσχα: Γιόρταζε τα γενέθλιά του, σκοτώθηκε ο γαμπρός του
Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου στρατηγού η έκρηξη με τους 5 νεκρούς σε εστιατόριο στη Μόσχα: Γιόρταζε τα γενέθλιά του, σκοτώθηκε ο γαμπρός του
Ο Αλεξάντερ Τσάικο τον Ιούνιο είχε ανακηρυχθεί «εγκληματίας πολέμου» από την Ουκρανία για τον ρόλο του στη σφαγή στη Μπούτσα το 2022 με τους 450 νεκρούς
Ο Ρώσος στρατηγός Αλεξάντερ Τσάικο φέρεται να ήταν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο στόχος της βομβιστικής επίθεσης σε εστιατόριο στη Μόσχα που άφησε πίσω της πέντε νεκρούς.
Όπως αναφέρει η Daily Mail ο Τσάικο γιόρταζε τα 55α γενέθλιά του στο εστιατόριο Balzi Rossi που βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το Κρεμλίνο.
Την αυτοσχέδια βόμβα που φέρεται να περιείχε μεταλλικές σφαίρες, μετέφερε ως δήθεν δώρο μια γυναίκα που σκοτώθηκε όταν εντοπίστηκε σε χώρο του εστιατορίου.
Στο πάρτι αξίας χιλιάδων ευρώ ήταν παρόντες Ρώσοι πολιτικοί, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών.
Ανάμεσα στους 5 νεκρούς βρίσκεται ο γαμπρός του Τσάικο, ο 27χρονος Ντανίλ Περέντρι ο οποίος ήταν πρώην επαγγελματίας παίκτης χόκεϊ επί πάγου, ενώ στους 19 τραυματίες περιλαμβάνεται η κόρη του Ρώσου στρατηγού, η 25χρονη Μαρία Περέντρι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.
Τον Ιούνιο ο Τσάικο είχε χαρακτηριστεί από την Ουκρανία ως «εγκληματίας πολέμου» καθώς κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από αρκετές βαρβαρότητες επί ουκρανικού εδάφους.
Συγκεκριμένα το 2022, ο Τσάικο διοικούσε τις ρωσικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή στο Κίεβο, όταν τα στρατεύματά του πραγματοποίησαν τους διαβόητους μαζικούς βιασμούς, βασανιστήρια και δολοφονίες στην Μπούτσα, όταν τότε σκοτώθηκαν τουλάχιστον 450 άτομα.
Όπως αναφέρει η Daily Mail ο Τσάικο γιόρταζε τα 55α γενέθλιά του στο εστιατόριο Balzi Rossi που βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το Κρεμλίνο.
Την αυτοσχέδια βόμβα που φέρεται να περιείχε μεταλλικές σφαίρες, μετέφερε ως δήθεν δώρο μια γυναίκα που σκοτώθηκε όταν εντοπίστηκε σε χώρο του εστιατορίου.
MOSCOW, RUSSIA— Sid (@Trending_Sid) August 2, 2026
🇷🇺 Breaking - At least three killed, 15 wounded in Moscow restaurant explosion
Aug 1, 2026
A homemade bomb exploded during a private event at a restaurant in central Moscow on Saturday, killing two people as well as the woman suspected of carrying the device… pic.twitter.com/TYqLmzbEvj
Στο πάρτι αξίας χιλιάδων ευρώ ήταν παρόντες Ρώσοι πολιτικοί, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών.
Ανάμεσα στους 5 νεκρούς βρίσκεται ο γαμπρός του Τσάικο, ο 27χρονος Ντανίλ Περέντρι ο οποίος ήταν πρώην επαγγελματίας παίκτης χόκεϊ επί πάγου, ενώ στους 19 τραυματίες περιλαμβάνεται η κόρη του Ρώσου στρατηγού, η 25χρονη Μαρία Περέντρι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.
Τον Ιούνιο ο Τσάικο είχε χαρακτηριστεί από την Ουκρανία ως «εγκληματίας πολέμου» καθώς κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από αρκετές βαρβαρότητες επί ουκρανικού εδάφους.
Συγκεκριμένα το 2022, ο Τσάικο διοικούσε τις ρωσικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή στο Κίεβο, όταν τα στρατεύματά του πραγματοποίησαν τους διαβόητους μαζικούς βιασμούς, βασανιστήρια και δολοφονίες στην Μπούτσα, όταν τότε σκοτώθηκαν τουλάχιστον 450 άτομα.
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