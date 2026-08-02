Στη Θεσσαλονίκη ο Τομ Λουσέ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
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ΠΑΟΚ Νις Μεταγραφές Τομ Λουσέ

Στη Θεσσαλονίκη ο Τομ Λουσέ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

Ο Γάλλος χαφ έφτασε στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της μετακίνησής του από τη Νις

Στη Θεσσαλονίκη ο Τομ Λουσέ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (2/8) ο Τομ Λουσέ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Νις στον ΠΑΟΚ. 

Ο «Δικέφαλος» και η γαλλική ομάδα έχουν συμφωνήσει για τη μετακίνηση του 23χρονου χαφ. Ο Λουσέ αγωνίζεται τόσο ως κεντρικός μέσος όσο και ως εσωτερικός και τη σεζόν 2025-26 έκανε 42 ματς με τρία γκολ και τρεις ασίστ. 

Ο Γάλλος μέσος θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, αναμένεται να δηλωθεί κανονικά για τα παιχνίδια με την Αντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ομάδα του Λίσι υποδέχεται τους Βέλγους την Πέμπτη (6/8) και μια εβδομάδα αργότερα παίζει τη ρεβάνς στις Βρυξέλλες.

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