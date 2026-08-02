Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς μπήκε στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας
SPORTS
Παναθηναϊκός Σίριλ Ντέσερς Conference League

Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς μπήκε στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας

Το πλάνο χρησιμοποίησής του σε συνθήκες αγώνα είναι για το πρώτο ματς των πλέι οφ του Conference League 

Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς μπήκε στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας
Ο Σίριλ Ντέσερς είναι μία πολύτιμη μονάδα για τον Παναθηναϊκό κι άμεσα μπορεί να εξελιχθεί σε μία εσωτερική μεταγραφή.

Τα νέα για τον 31χρονο Νιγηριανό επιθετικό είναι ευχάριστα στο τριφύλλι. Η εξέλιξη μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού η πορεία της αποθεραπείας του εξελίχθηκε με τον ιδανικό τρόπο και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο ιατρικό τιμ να ανάψει το πράσινο φως για να ενσωματωθεί στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας.

Στον Παναθηναϊκό είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τη στάση και τη συμπεριφορά του Ντέσερς. Ο επαγγελματισμός του, όπως ανέφεραν, υπήρξε αψεγάδιαστος το καλοκαίρι κάνοντας προσωπικές θεραπείες και ενδυνάμωση.

Πήγε στην προετοιμασία στην Ολλανδία και συνέχισε με τον ίδιο τρόπο το πρόγραμμα του και πλέον μπορεί να ειπωθεί ότι μετράει αντίστροφα.

Το πλάνο χρησιμοποίησής του σε συνθήκες αγώνα είναι για το πρώτο ματς των πλέι οφ του Conference League, σε περίπτωση που περάσει ο Παναθηναϊκός το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948, δηλαδή στις 20 Αυγούστου.

πηγή: gazzeta.gr 

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