Ο Καρανδρίκας έκανε επίσημο ντεμπούτο με τη Μπάγερν U19 και πανηγύρισε τη νίκη στο Κύπελλο Νέων
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρανδρίκας Μπάγερν Μονάχου Ατρόμητος

Ο Καρανδρίκας έκανε επίσημο ντεμπούτο με τη Μπάγερν U19 και πανηγύρισε τη νίκη στο Κύπελλο Νέων

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για 68 λεπτά στην πρόκριση θρίλερ που πήραν οι Βαυαροί επί της Άϊντραχτ Στάνσντορφ

Ο Καρανδρίκας έκανε επίσημο ντεμπούτο με τη Μπάγερν U19 και πανηγύρισε τη νίκη στο Κύπελλο Νέων
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Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας φαίνεται πως είναι από τα σημαντικά πρότζεκτ των ακαδημιών της Μπάγερν Μονάχου. 

Μόλις μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τον Ατρόμητο, ο 17χρονος στόπερ όχι απλά έπαιξε αλλά ξεκίνησε βασικός σε επίσημο ματς. 

Ο Καρανδρίκας ήταν στο βασικό σχήμα της U19 της Μπάγερν Μονάχου στο ματς με την Αϊντραχτ Στάνσντορφ για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Νέων. 


Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για 68 λεπτά και έγινε αλλαγή, αφού σε εκείνο το σημείο οι Βαυαροί ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 και έψαχναν το γκολ. Όχι μόνο το βρήκαν, αλλά με τρία τέρματα από το 89' και μετά πανηγύρισαν μεγάλη πρόκριση. 

Η Μπάγερν επικράτησε με 1-3. Βρέθηκε να χάνει στο 48' από γκολ του Χάμζι αλλά πήρε την πρόκριση με γκολ των Σαφ (89'), Νσέκε (90+4') και Φον Τάουμπε (90+6').

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