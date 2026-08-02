Ο Καρανδρίκας έκανε επίσημο ντεμπούτο με τη Μπάγερν U19 και πανηγύρισε τη νίκη στο Κύπελλο Νέων
Ο Καρανδρίκας έκανε επίσημο ντεμπούτο με τη Μπάγερν U19 και πανηγύρισε τη νίκη στο Κύπελλο Νέων
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για 68 λεπτά στην πρόκριση θρίλερ που πήραν οι Βαυαροί επί της Άϊντραχτ Στάνσντορφ
Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας φαίνεται πως είναι από τα σημαντικά πρότζεκτ των ακαδημιών της Μπάγερν Μονάχου.
Μόλις μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τον Ατρόμητο, ο 17χρονος στόπερ όχι απλά έπαιξε αλλά ξεκίνησε βασικός σε επίσημο ματς.
Ο Καρανδρίκας ήταν στο βασικό σχήμα της U19 της Μπάγερν Μονάχου στο ματς με την Αϊντραχτ Στάνσντορφ για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Νέων.
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για 68 λεπτά και έγινε αλλαγή, αφού σε εκείνο το σημείο οι Βαυαροί ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 και έψαχναν το γκολ. Όχι μόνο το βρήκαν, αλλά με τρία τέρματα από το 89' και μετά πανηγύρισαν μεγάλη πρόκριση.
Η Μπάγερν επικράτησε με 1-3. Βρέθηκε να χάνει στο 48' από γκολ του Χάμζι αλλά πήρε την πρόκριση με γκολ των Σαφ (89'), Νσέκε (90+4') και Φον Τάουμπε (90+6').
Μόλις μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τον Ατρόμητο, ο 17χρονος στόπερ όχι απλά έπαιξε αλλά ξεκίνησε βασικός σε επίσημο ματς.
Ο Καρανδρίκας ήταν στο βασικό σχήμα της U19 της Μπάγερν Μονάχου στο ματς με την Αϊντραχτ Στάνσντορφ για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Νέων.
𝐔𝐧𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐗𝐈! 📋— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) August 2, 2026
So startet die #FCBU19 ins erste Pflichtspiel der Saison. 🤜🤛 pic.twitter.com/C4bp2mQOb3
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για 68 λεπτά και έγινε αλλαγή, αφού σε εκείνο το σημείο οι Βαυαροί ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 και έψαχναν το γκολ. Όχι μόνο το βρήκαν, αλλά με τρία τέρματα από το 89' και μετά πανηγύρισαν μεγάλη πρόκριση.
Η Μπάγερν επικράτησε με 1-3. Βρέθηκε να χάνει στο 48' από γκολ του Χάμζι αλλά πήρε την πρόκριση με γκολ των Σαφ (89'), Νσέκε (90+4') και Φον Τάουμπε (90+6').
Dank einer irren Schlussphase: Wir ziehen in die nächste Runde des DFB-Pokals der Junioren ein! 🤩🤯 #FCBU19 #FCBayern pic.twitter.com/czW97765VT— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) August 2, 2026
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