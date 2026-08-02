Ο Ινφαντίνο δεν αποκλείεται ακόμα και να παραιτηθεί από πρόεδρος της FIFA
Ο Ινφαντίνο δεν αποκλείεται ακόμα και να παραιτηθεί από πρόεδρος της FIFA
Δέχεται πιέσεις ακόμα και για να αποχωρήσει από τη θέση του αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Times
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν αποκλείεται ακόμα και να παραιτηθεί από πρόεδρος της FIFA.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι Times σε δημοσίευμά τους, κάτι που δείχνει πως η κατάσταση για τον Ελβετό παράγοντα, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν τη θέση από το 2016, είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Ο Ινφαντίνο φαίνεται να δέχεται ήδη ισχυρές πιέσεις προκειμένου να αποχωρήσει από πρόεδρος και μάλιστα να υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για τις εξελίξεις.
Ο 56χρονος Ελβετός ήταν ο εμπνευστής πλάνου και σχεδίου, προκειμένου να δοθούν δικαιώματα της FIFA σε ιδιώτες, κάτι που θα ακουμπούσε ακόμα και το Μουντιάλ.
Αυτή η εξέλιξη έφερε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από την UEFA, με αποτέλεσμα την αναδίπλωση Ινφαντίνο. Το πλάνο του δεν προχωρά και η κρίση στις τάξεις της FIFA φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από ποτέ την τελευταία δεκαετία.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι Times σε δημοσίευμά τους, κάτι που δείχνει πως η κατάσταση για τον Ελβετό παράγοντα, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν τη θέση από το 2016, είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Ο Ινφαντίνο φαίνεται να δέχεται ήδη ισχυρές πιέσεις προκειμένου να αποχωρήσει από πρόεδρος και μάλιστα να υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για τις εξελίξεις.
🚨 CONFIRMED: Infantino is going to be FORCED to hand his RESIGNATION.— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 2, 2026
His opponents want this to happen IMMEDIATELY. @thetimes pic.twitter.com/CgfV3bVWe0
Ο 56χρονος Ελβετός ήταν ο εμπνευστής πλάνου και σχεδίου, προκειμένου να δοθούν δικαιώματα της FIFA σε ιδιώτες, κάτι που θα ακουμπούσε ακόμα και το Μουντιάλ.
Αυτή η εξέλιξη έφερε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από την UEFA, με αποτέλεσμα την αναδίπλωση Ινφαντίνο. Το πλάνο του δεν προχωρά και η κρίση στις τάξεις της FIFA φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από ποτέ την τελευταία δεκαετία.
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