Ο Ινφαντίνο δεν αποκλείεται ακόμα και να παραιτηθεί από πρόεδρος της FIFA
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Τζιάνι Ινφαντίνο FIFA UEFA Μουντιάλ

Ο Ινφαντίνο δεν αποκλείεται ακόμα και να παραιτηθεί από πρόεδρος της FIFA

Δέχεται πιέσεις ακόμα και για να αποχωρήσει από τη θέση του αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Times

Ο Ινφαντίνο δεν αποκλείεται ακόμα και να παραιτηθεί από πρόεδρος της FIFA
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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν αποκλείεται ακόμα και να παραιτηθεί από πρόεδρος της FIFA. 

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι Times σε δημοσίευμά τους, κάτι που δείχνει πως η κατάσταση για τον Ελβετό παράγοντα, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν τη θέση από το 2016, είναι εξαιρετικά δύσκολη. 

Ο Ινφαντίνο φαίνεται να δέχεται ήδη ισχυρές πιέσεις προκειμένου να αποχωρήσει από πρόεδρος και μάλιστα να υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για τις εξελίξεις. 


Ο 56χρονος Ελβετός ήταν ο εμπνευστής πλάνου και σχεδίου, προκειμένου να δοθούν δικαιώματα της FIFA σε ιδιώτες, κάτι που θα ακουμπούσε ακόμα και το Μουντιάλ. 

Αυτή η εξέλιξη έφερε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από την UEFA, με αποτέλεσμα την αναδίπλωση Ινφαντίνο. Το πλάνο του δεν προχωρά και η κρίση στις τάξεις της FIFA φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από ποτέ την τελευταία δεκαετία. 
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