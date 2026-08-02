Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Ο Παναθηναϊκός... το ψάχνει για να φέρει και πάλι στην Ελλάδα τον Λιβάι Γκαρσία
Ο Παναθηναϊκός... το ψάχνει για να φέρει και πάλι στην Ελλάδα τον Λιβάι Γκαρσία
Οι «πράσινοι» αναζητούν τη φόρμουλα και είναι σε επαφές με την Σπαρτάκ Μόσχας για τον 29χρονο επιθετικό
Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρά στα υπόψιν του τον Λιβάι Γκαρσία.
Ο λόγος βέβαια για τον 29χρονο επιθετικό από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ο οποίος φόρεσε για 4,5 χρόνια τη φανέλα της ΑΕΚ.
Οι «πράσινοι» θέλουν να προσθέσουν ακόμα έναν παίκτη από τη μέση και μπροστά και ο Γκαρσία είναι ποδοσφαιριστής που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία.
Η Σπαρτάκ Μόσχας απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2025 τον Γκαρσία αντί περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη πώληση που έχει κάνει η ΑΕΚ και από τις μεγαλύτερες στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.
Το συμβόλαιό του με την Σπαρτάκ Μόσχας είναι σε ισχύ έως και το καλοκαίρι του 2028. Τη σεζόν 2025-26 έκανε 33 ματς με 7 γκολ και πέντε ασίστ με τη ρωσική ομάδα.
Με την ΑΕΚ ο Γκαρσία είχε 160 συμμετοχές με 56 γκολ και 27 ασίστ. Κατέκτησε το νταμπλ στην Ελλάδα το 2023.
Ο λόγος βέβαια για τον 29χρονο επιθετικό από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ο οποίος φόρεσε για 4,5 χρόνια τη φανέλα της ΑΕΚ.
Οι «πράσινοι» θέλουν να προσθέσουν ακόμα έναν παίκτη από τη μέση και μπροστά και ο Γκαρσία είναι ποδοσφαιριστής που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία.
Η Σπαρτάκ Μόσχας απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2025 τον Γκαρσία αντί περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη πώληση που έχει κάνει η ΑΕΚ και από τις μεγαλύτερες στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.
Το συμβόλαιό του με την Σπαρτάκ Μόσχας είναι σε ισχύ έως και το καλοκαίρι του 2028. Τη σεζόν 2025-26 έκανε 33 ματς με 7 γκολ και πέντε ασίστ με τη ρωσική ομάδα.
Με την ΑΕΚ ο Γκαρσία είχε 160 συμμετοχές με 56 γκολ και 27 ασίστ. Κατέκτησε το νταμπλ στην Ελλάδα το 2023.
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