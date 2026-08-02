Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Πρωταθλητής Ευρώπης ο Πέτρος Γκαϊδατζής στην κωπηλασία, χάλκινο μετάλλιο ο Ντούσκος και η Λιόλιου, δείτε βίντεο
Πρωταθλητής Ευρώπης ο Πέτρος Γκαϊδατζής στην κωπηλασία, χάλκινο μετάλλιο ο Ντούσκος και η Λιόλιου, δείτε βίντεο
Η Ελλάδα πανηγύρισε ακόμα τρία μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και κατέκτησε την 5η θέση στον πίνακα των μεταλλίων
Θρίαμβος για την Ελληνική κωπηλασία την Κυριακή (2/8), τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξήχθη στο Βαρέζε.
Η Ελλάδα πανηγύρισε τρία μετάλλια. Ένα χρυσό αλλά και δύο χάλκινα.
Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών. Ο 25χρονος «χάλκινος» ολυμπιονίκης με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Παρίσι, ήταν εντυπωσιακός.
Πέρασε τη γραμμή τερματισμού σε 6:50.92.
Στο σκιφ ανδρών, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στα τέσσερα ασημένια, που είχε στην καριέρα του, πρόσθεσε ακόμα ένα, το χάλκινο μετάλλιο. Είναι η 5η σερί διοργάνωση, που ανεβαίνει στο βάθρο, το πετυχαίνει από το 2022.
Ο Ολυμπιονίκης στο Τόκιο και παγκόσμιος πρωταθλητής στη Σανγκάη το 2025, τερμάτισε στην 3η θέση σε 6:40.97.
Η Ελλάδα πανηγύρισε τρία μετάλλια. Ένα χρυσό αλλά και δύο χάλκινα.
Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών. Ο 25χρονος «χάλκινος» ολυμπιονίκης με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Παρίσι, ήταν εντυπωσιακός.
Πέρασε τη γραμμή τερματισμού σε 6:50.92.
Στο σκιφ ανδρών, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στα τέσσερα ασημένια, που είχε στην καριέρα του, πρόσθεσε ακόμα ένα, το χάλκινο μετάλλιο. Είναι η 5η σερί διοργάνωση, που ανεβαίνει στο βάθρο, το πετυχαίνει από το 2022.
Ο Ολυμπιονίκης στο Τόκιο και παγκόσμιος πρωταθλητής στη Σανγκάη το 2025, τερμάτισε στην 3η θέση σε 6:40.97.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Γερμανός Ζάιντλερ με 6:36.39 και το ασημένιο ο Λευκορώσος Ζάλατι με 6:39.94.
Ακόμα ένα μετάλλιο για την Ελλάδα έφερε η Γαβριέλα Λιόλιου. Πήρε το χάλκινο στο σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών.
Η Λιόλιου στον τελικό ήταν 1η στα 500μ., 2η στα 1.000μ και στα 1.500μ. και τελικά κατέλαβε την 3η θέση σε 7:39.14. Η Μαρία Ζόβνερ πήρε το χρυσό με 7:30.47 και η Τόσκα Κέτλερ από την Ολλανδία το ασημένιο μετάλλιο με 7:36.58.
H Ελλάδα στην 5η θέση στον πίνακα μεταλλίων
Η Ελλάδα κατέλαβε την 5η θέση στον πίνακα μεταλλίων με ένα χρυσό, δύο ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια. Η Γερμανία ήταν πρώτη με 5 χρυσά, 5 ασημένια και ένα χάλκινο (σύνολο 11), η Ρουμανία στη δεύτερη θέση με 5-1-1 και η Μ. Βρετανία ήταν στην τρίτη θέση με 5-1-0.
Ακόμα ένα μετάλλιο για την Ελλάδα έφερε η Γαβριέλα Λιόλιου. Πήρε το χάλκινο στο σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών.
Η Λιόλιου στον τελικό ήταν 1η στα 500μ., 2η στα 1.000μ και στα 1.500μ. και τελικά κατέλαβε την 3η θέση σε 7:39.14. Η Μαρία Ζόβνερ πήρε το χρυσό με 7:30.47 και η Τόσκα Κέτλερ από την Ολλανδία το ασημένιο μετάλλιο με 7:36.58.
H Ελλάδα στην 5η θέση στον πίνακα μεταλλίων
Η Ελλάδα κατέλαβε την 5η θέση στον πίνακα μεταλλίων με ένα χρυσό, δύο ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια. Η Γερμανία ήταν πρώτη με 5 χρυσά, 5 ασημένια και ένα χάλκινο (σύνολο 11), η Ρουμανία στη δεύτερη θέση με 5-1-1 και η Μ. Βρετανία ήταν στην τρίτη θέση με 5-1-0.
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