Ο Κέβιν Ντουράντ θέλει να λάβει μέρος και στους Ολυμπιακούς του 2028, με στόχο το πέμπτο χρυσό μετάλλιο
Ο Κέβιν Ντουράντ θέλει να λάβει μέρος και στους Ολυμπιακούς του 2028, με στόχο το πέμπτο χρυσό μετάλλιο
Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ θα είναι 40 ετών αλλά ελπίζει πως θα βρίσκεται στις κλήσεις για την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ
Ο Κέβιν Ντουράντ θέλει όχι απλά να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί αλλά έχει στους στόχους του ακόμα μια συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ με δήλωσή του, τόνισε πως ελπίζει να βρίσκεται στην Εθνική ομάδα μπάσκετ των ΗΠΑ και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες.
«Εξαρτάται πραγματικά από τον Γκραντ Χιλ, τον γενικό διευθυντή της USA Basketball, και τι θέλει να κάνει η Team USA.
Θα συνεχίσω να διατηρώ το επίπεδο παιχνιδιού μου και ελπίζω να λάβω αυτήν την κλήση. Αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί εξαιρετικοί παίκτες που αξίζουν να είναι μέρος της ομάδας» δήλωσε ο Ντουράντ.
Ο 38χρονος άσος έχει συμμετάσχει τέσσερις φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2012 στο Λονδίνο, το 2016 στο Ρίο, το 2021 στο Τόκιο και το 2024 στο Παρίσι. Και στις τέσσερις διοργανώσεις πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ.
Ο Ντουράντ συνεχίζει στο NBA με τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς. Έχει πανηγυρίσει δυο σερί πρωταθλήματα, το 2017 και το 2018 με το Γκόλντεν Στέιτ.
Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ με δήλωσή του, τόνισε πως ελπίζει να βρίσκεται στην Εθνική ομάδα μπάσκετ των ΗΠΑ και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες.
«Εξαρτάται πραγματικά από τον Γκραντ Χιλ, τον γενικό διευθυντή της USA Basketball, και τι θέλει να κάνει η Team USA.
Θα συνεχίσω να διατηρώ το επίπεδο παιχνιδιού μου και ελπίζω να λάβω αυτήν την κλήση. Αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί εξαιρετικοί παίκτες που αξίζουν να είναι μέρος της ομάδας» δήλωσε ο Ντουράντ.
Ο 38χρονος άσος έχει συμμετάσχει τέσσερις φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2012 στο Λονδίνο, το 2016 στο Ρίο, το 2021 στο Τόκιο και το 2024 στο Παρίσι. Και στις τέσσερις διοργανώσεις πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ.
Ο Ντουράντ συνεχίζει στο NBA με τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς. Έχει πανηγυρίσει δυο σερί πρωταθλήματα, το 2017 και το 2018 με το Γκόλντεν Στέιτ.
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