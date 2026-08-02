Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού η Εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης
Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού η Εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης
Προκρίθηκε με την 4η καλύτερη βαθμολογία και θα διεκδικήσει το μετάλλιο στον τελικό, που θα γίνει τη Δευτέρα (3/8)
Την 4η θέση στον προκριματικό του ελεύθερου ομαδικού, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, κατέλαβε η Εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης Ανδρών - Γυναικών.
Πήρε έτσι την πρόκριση για τον τελικό του αγωνίσματος.
Η Ελληνική ομάδα, την οποία αποτελούσαν οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης, Σοφία - Ευαγγελία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτώ Ζαγκανά, βαθμολογήθηκε με 220,6266 β. για την εκτέλεση του προγράμματός τους, με θέμα χορογραφίας «Hypnosis».
Η βαθμολογία αυτή τους έδωσε την τέταρτη θέση του προκριματικού.
Στον τελικό, που είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα (3/8) το απόγευμα (17:00) προκρίθηκαν και οι οκτώ ομάδες που μετείχαν στον προκριματικό.
Την καλύτερη βαθμολογία πέτυχε η Ρωσία (που αγωνίζεται ως ανεξάρτητη ομάδα) με 272,7400 β.
Θα υπάρχει κι άλλη Ελληνική συμμετοχη τη Δευτέρα (3/8). Το πρωί στις 10:00, η Βασιλική Αλεξανδρή θα αγωνιστεί στον τελικό του ελεύθερου σόλο.
Πήρε έτσι την πρόκριση για τον τελικό του αγωνίσματος.
Η Ελληνική ομάδα, την οποία αποτελούσαν οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης, Σοφία - Ευαγγελία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτώ Ζαγκανά, βαθμολογήθηκε με 220,6266 β. για την εκτέλεση του προγράμματός τους, με θέμα χορογραφίας «Hypnosis».
Η βαθμολογία αυτή τους έδωσε την τέταρτη θέση του προκριματικού.
Στον τελικό, που είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα (3/8) το απόγευμα (17:00) προκρίθηκαν και οι οκτώ ομάδες που μετείχαν στον προκριματικό.
Την καλύτερη βαθμολογία πέτυχε η Ρωσία (που αγωνίζεται ως ανεξάρτητη ομάδα) με 272,7400 β.
Θα υπάρχει κι άλλη Ελληνική συμμετοχη τη Δευτέρα (3/8). Το πρωί στις 10:00, η Βασιλική Αλεξανδρή θα αγωνιστεί στον τελικό του ελεύθερου σόλο.
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