Αρχή του τέλος για την προεδρία Ιφαντίνο στη FIFA; Η Ουαλία ανακοίνωσε ότι δεν θα στηρίξει την επανεκλογή του
Αρχή του τέλος για την προεδρία Ιφαντίνο στη FIFA; Η Ουαλία ανακοίνωσε ότι δεν θα στηρίξει την επανεκλογή του
Σύμφωνα με το Sky News , την Ουαλία αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες εθνικές ομοσπονδίες μετά την αποκάλυψη του σχεδίου του προέδρου της FIFA να πουλήσει σε ιδιώτες μερίδιο από τις διοργανώσεις
Η Ουαλία έγινε, σύμφωνα με το Sky News, η πρώτη ποδοσφαιρική ομοσπονδία που αποσύρει επισήμως την υποστήριξή της στην επανεκλογή του Τζιάνι Ινφαντίνο ύστερα από την προσπάθειά του να πουλήσει σε ιδιώτες μερίδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σε δήλωση της η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας (FAW) ανέφερε ότι «επιβεβαιώνει την απόσυρση της υποστήριξής της προς την υποψηφιότητα του κ. Τζιάνι Ινφαντίνο για επανεκλογή στην προεδρία της FIFA για τη θητεία 2027-2031».
«Οι πρόσφατες αποτυχίες σε θέματα χρηστής διακυβέρνησης, διαδικασιών, ηγεσίας, αξιών, διαχείρισης των εμπλεκόμενων φορέων, επικοινωνίας και ορθής κρίσης μάς οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο κ. Ινφαντίνο έχει χάσει την εμπιστοσύνη της FAW για να παραμείνει στο τιμόνι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου», προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι «η αποτυχία να τεθούν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου πάνω από όλα είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε».
Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας έχει ήδη ενημερώσει επισήμως τη FIFA για τη θέση της σχετικά με τον πρόεδρό της, παρά τη δήλωση Ινφαντίνο με την οποία πήρε πίσω το σχέδιό του.
Κατά την ίδια πηγή, την Ουαλία αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες εθνικές ομοσπονδίες, αυξάνοντας την πίεση προς τον Ινφαντίνο ώστε να αποχωρήσει από την προεδρία χωρίς να χρειαστεί να κινηθεί επίσημη διαδικασία πρότασης μομφής.
Ο Ινφαντίνο σχεδίαζε να διεκδικήσει νέα θητεία το επόμενο έτος, ωστόσο η προεδρία του φαίνεται πλέον να βρίσκεται σε βαθιά κρίση, με την UEFA να έχει επικρίνει τα «μυστικά σχέδια με εξαιρετικά ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, που καταρτίστηκαν από ανώνυμα πρόσωπα και έχουν αμφίβολο όφελος για το ποδόσφαιρο», προσθέτοντας ότι επεξεργάζεται σχέδιο ώστε «να διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσει να επαναληφθεί», τονίζοντας ότι «καμία επιλογή δεν έχει αποκλειστεί».
Σημειώνεται ότι η Ουαλία διαθέτει μία από τις οκτώ ψήφους στο Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Κανονισμών (IFAB), το όργανο που καθορίζει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου και το οποίο φιλοξένησε τον Τζιάνι Ινφαντίνο στην ετήσια συνεδρίασή του τον περασμένο Φεβρουάριο.
Σε δήλωση της η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας (FAW) ανέφερε ότι «επιβεβαιώνει την απόσυρση της υποστήριξής της προς την υποψηφιότητα του κ. Τζιάνι Ινφαντίνο για επανεκλογή στην προεδρία της FIFA για τη θητεία 2027-2031».
«Οι πρόσφατες αποτυχίες σε θέματα χρηστής διακυβέρνησης, διαδικασιών, ηγεσίας, αξιών, διαχείρισης των εμπλεκόμενων φορέων, επικοινωνίας και ορθής κρίσης μάς οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο κ. Ινφαντίνο έχει χάσει την εμπιστοσύνη της FAW για να παραμείνει στο τιμόνι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου», προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι «η αποτυχία να τεθούν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου πάνω από όλα είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε».
Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας έχει ήδη ενημερώσει επισήμως τη FIFA για τη θέση της σχετικά με τον πρόεδρό της, παρά τη δήλωση Ινφαντίνο με την οποία πήρε πίσω το σχέδιό του.
Κατά την ίδια πηγή, την Ουαλία αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες εθνικές ομοσπονδίες, αυξάνοντας την πίεση προς τον Ινφαντίνο ώστε να αποχωρήσει από την προεδρία χωρίς να χρειαστεί να κινηθεί επίσημη διαδικασία πρότασης μομφής.
Ο Ινφαντίνο σχεδίαζε να διεκδικήσει νέα θητεία το επόμενο έτος, ωστόσο η προεδρία του φαίνεται πλέον να βρίσκεται σε βαθιά κρίση, με την UEFA να έχει επικρίνει τα «μυστικά σχέδια με εξαιρετικά ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, που καταρτίστηκαν από ανώνυμα πρόσωπα και έχουν αμφίβολο όφελος για το ποδόσφαιρο», προσθέτοντας ότι επεξεργάζεται σχέδιο ώστε «να διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσει να επαναληφθεί», τονίζοντας ότι «καμία επιλογή δεν έχει αποκλειστεί».
Σημειώνεται ότι η Ουαλία διαθέτει μία από τις οκτώ ψήφους στο Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Κανονισμών (IFAB), το όργανο που καθορίζει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου και το οποίο φιλοξένησε τον Τζιάνι Ινφαντίνο στην ετήσια συνεδρίασή του τον περασμένο Φεβρουάριο.
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