Σοκαριστική εικόνα: Η πληγή του Πινέδα έπειτα από «δολοφονικό» μαρκάρισμα που δέχθηκε
SPORTS
Ορμπελίν Πινέδα Τραυματισμός

Σοκαριστική εικόνα: Η πληγή του Πινέδα έπειτα από «δολοφονικό» μαρκάρισμα που δέχθηκε

Ο Ορμπελίν Πινέδα δέχθηκε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα κατά τη διάρκεια αγώνα της Μοντερέι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρή πληγή

Σοκαριστική εικόνα: Η πληγή του Πινέδα έπειτα από «δολοφονικό» μαρκάρισμα που δέχθηκε
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Μια πολύ σοβαρή και βαθιά πληγή αποκόμισε ο Ορμπελίν Πινέδα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μοντερέι με την Άτλας για το πρωτάθλημα Απερτούρα.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 2-0, με τον Μεξικανό πρώην άσο της ΑΕΚ να γίνεται αλλαγή στο 75ο λεπτό του αγώνα, αφού είχε δεχθεί το πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Ντουκ.

Κατά τη διάρκεια μιας διεκδίκησης και αφού η μπάλα είχε φύγει, ο επιθετικός της Άτλας είχε απλωμένο το πόδι του, με αποτέλεσμα να βρει τον Πινέδα λίγο πιο κάτω από το καλάμι, προκαλώντας του μια τρομακτική, όπως θα δείτε παρακάτω πληγή.

Φυσικά, μετά την εν λόγω ενέργεια και χρήση VAR, ο Ντουκ αποβλήθηκε.

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πηγή: gazzetta
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