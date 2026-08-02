Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Σοκαριστική εικόνα: Η πληγή του Πινέδα έπειτα από «δολοφονικό» μαρκάρισμα που δέχθηκε
Σοκαριστική εικόνα: Η πληγή του Πινέδα έπειτα από «δολοφονικό» μαρκάρισμα που δέχθηκε
Ο Ορμπελίν Πινέδα δέχθηκε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα κατά τη διάρκεια αγώνα της Μοντερέι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρή πληγή
Μια πολύ σοβαρή και βαθιά πληγή αποκόμισε ο Ορμπελίν Πινέδα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μοντερέι με την Άτλας για το πρωτάθλημα Απερτούρα.
Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 2-0, με τον Μεξικανό πρώην άσο της ΑΕΚ να γίνεται αλλαγή στο 75ο λεπτό του αγώνα, αφού είχε δεχθεί το πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Ντουκ.
Κατά τη διάρκεια μιας διεκδίκησης και αφού η μπάλα είχε φύγει, ο επιθετικός της Άτλας είχε απλωμένο το πόδι του, με αποτέλεσμα να βρει τον Πινέδα λίγο πιο κάτω από το καλάμι, προκαλώντας του μια τρομακτική, όπως θα δείτε παρακάτω πληγή.
Φυσικά, μετά την εν λόγω ενέργεια και χρήση VAR, ο Ντουκ αποβλήθηκε.
πηγή: gazzetta
Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 2-0, με τον Μεξικανό πρώην άσο της ΑΕΚ να γίνεται αλλαγή στο 75ο λεπτό του αγώνα, αφού είχε δεχθεί το πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Ντουκ.
Κατά τη διάρκεια μιας διεκδίκησης και αφού η μπάλα είχε φύγει, ο επιθετικός της Άτλας είχε απλωμένο το πόδι του, με αποτέλεσμα να βρει τον Πινέδα λίγο πιο κάτω από το καλάμι, προκαλώντας του μια τρομακτική, όπως θα δείτε παρακάτω πληγή.
¡LE PUSIERON 9 PUNTOS! 😨❌⚽— Claro Sports (@ClaroSports) August 2, 2026
Orbelín Pineda terminó con una lesión MUY GRAVE tras la fuerte entrada de Duk en la tercer jornada del #Apertura2026
El jugador caboverdiano se fue expulsado por esta entrada después que el árbitro revisara la acción en el VAR y dejó a Atlas con… pic.twitter.com/uSm2GaXrnA
Jugada brusca, fuerza desmedida...— L 🟦⬜ (@eLe_rayado) August 2, 2026
Sale Orbelin Pineda lastimado pic.twitter.com/ayk8JQoNCB
Φυσικά, μετά την εν λόγω ενέργεια και χρήση VAR, ο Ντουκ αποβλήθηκε.
πηγή: gazzetta
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